Miljardendeal Microsoft en Github

Microsoft neemt Github over, een online platform om software te ontwikkelen. Dat heeft Microsoft maandag bekendgemaakt. Met de deal is een bedrag van 7,5 miljard dollar gemoeid, dat volledig wordt betaald in aandelen.

Het is de grootste overname door Microsoft sinds 2016, toen het technologieconcern uit Seattle 26 miljard dollar betaalde voor de zakelijke netwerksite LinkedIn. Github is een veel minder bekende naam dan LinkedIn, maar past op het oog beter bij het traditionele profiel van Microsoft als softwarebedrijf. Naar schatting zo’n 28 miljoen individuele gebruikers ontwikkelen – vaak samen – software en apps via het platform Github. Microsoft, dat zijn kroonjuweel Windows de voorbije jaren marktaandeel heeft zien verliezen, krijgt door de overname toegang tot die softwareontwikkeling.

Toch is de prijs die Microsoft op tafel legt opvallend hoog. In 2015 kwam de waardering voor het bedrijf tijdens een financieringsronde nog uit op ongeveer 2 miljard dollar, schrijft de Britse zakenkrant Financial Times. Bovendien is Github, dat zijn platform op enkele speciale toepassingen na gratis aanbiedt, nog altijd niet winstgevend. Wat Microsoft precies met Github van plan is, heeft het bedrijf niet bekendgemaakt. (NRC)