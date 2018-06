OM in beroep tegen einde meldplicht Volkert van der G.

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in beroep tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter over het vervallen van de meldplicht van Volkert van der G. De moordenaar van Pim Fortuyn had een zaak aangespannen tegen het verplicht melden bij de reclassering omdat hij wil emigreren.

Volgens het OM is het een “ongewenste situatie” dat Van der G. zich niet meer hoeft te melden bij de reclassering. Daarom heeft het een spoedappel ingesteld.

‘Niet langer behandeling nodig’

Op 29 mei volgde de rechter in Den Haag het advies op van deskundigen bij het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) en de reclassering. Zij lieten weten dat er een laag recidiverisico is en dat behandeling en begeleiding niet langer nodig is voor Van der G. Daardoor heeft de meldplicht weinig zin.

Het OM is het oneens met deze belissing en wil dat de meldplicht gehandhaafd blijft. Volgens de officier van justitie zijn er andere interpretaties mogelijk van de rapportages van de deskundingen.