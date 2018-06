‘Nieuwbouwwoningen vertonen steeds meer gebreken’

Het percentage nieuwbouwwoningen dat wordt opgeleverd met gebreken was in 2017 40 procent hoger dan vijf jaar ervoor. Het gaat dan bijvoorbeeld om ramen met krassen erin of verkeerd geplaatste stopcontacten. Dat meldt Vereniging Eigen Huis (VEH) dinsdag op basis van eigen onderzoek.

Vorig jaar werden per nieuwbouwwoning gemiddeld 21 gebreken geconstateerd, in 2013 en 2014 waren dat er nog veertien. Volgens de belangenvereniging voor huiseigenaren komt dat doordat meer en sneller gebouwd wordt. Vijf jaar geleden lag de nieuwbouwproductie een stuk lager en was er meer tijd en aandacht voor de huizen die werden opgeleverd. De VEH had wel een toename van het aantal gebreken verwacht, maar is toch verrast. “Een stijging van veertig procent is wel heel veel.”

Het is voor het eerst dat de VEH cijfers op deze schaal publiceert. De conclusies zijn gebaseerd op veertienduizend bouwkundige keuringen, uitgevoerd door inspecteurs van de VEH. Alleen gemeenten waar 25 of meer van die keuringen zijn uitgevoerd, zijn meegenomen in de resultaten. Die keuringen waren vorig jaar nog niet verplicht. Sinds 1 februari wel. De opgeleverde woningen die de meeste gebreken vertoonden staan in het Noord-Hollandse Ouder-Amstel (gemiddeld 37 gebreken per woning). In het Groningse Haren werden gemiddeld zeven gebreken per nieuwbouwwoning geconstateerd, het laagste aantal in Nederland.

Meerwerk

De grootste problemen vormen zich volgens VEH-woordvoerder Hans André de la Porte in de laatste weken van het bouwproces. Dan neemt de tijdsdruk toe en komen er vaak meerdere onderaannemers in beeld die “elkaar in de weg gaan lopen” bij de afronding van de bouwwerkzaamheden. Voorbeelden die André de la Porte noemt van dingen die dan mis kunnen gaan, zijn het verkeerd plaatsen van een keukenmuur, die een meter verder komt te staan dan afgesproken, of dat een vloer niet geheel vlak wordt aangelegd. Meestal gaat het volgens André de la Porte mis op meerwerk: tussen koper en bouwer afgesproken extra’s in een woning, zoals stopcontacten of tegelwanden.

De waarschuwing is in de eerste plaats aan huizenkopers gericht. “Tegen kopers zeggen we: let goed op en wees heel kritisch. Ga er niet automatisch van uit dat het goed komt.” André de La Porte wijst op de in ieder koopcontract opgenomen 5 procent-regeling, standaard in elk koopcontract vermeld:

“Als een inspecteur bij zo’n keuring gebreken constateert, moet een bouwer die oplossen. Kopers mogen drie maanden wachten met het betalen van de laatste vijf procent van de koopsom.”

Het is de bedoeling dat de nieuwbouwproductie, die momenteel op ongeveer 62.000 nieuwbouwwoningen per jaar ligt, de komende jaren verder stijgt. Om de krapte op de woningmarkt in te lopen moeten de komende jaren gemiddeld 75.000 woningen per jaar worden gebouwd. Dat is althans het plan van minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66), die eind mei haar Nationale Woonagenda presenteerde.

Voor de bouwsector ziet de VEH daarom een grote opgave, en niet zo gauw een oplossing. Als eerste stap adviseert de belangenvereniging gemeenten nog selectiever te worden bij het vergunnen van bouwprojecten.