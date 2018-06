Mister Starbucks stapt op en hint op presidentskandidatuur

Howard Schultz (1953) stapt op bij Starbucks, het bedrijf dat hij in 36 jaar uitbouwde van een paar koffiezaakjes in Seattle tot een wereldwijde keten met een omzet van 27 miljard dollar (2017). Een gooi naar het presidentschap zou zo maar eens het volgende project kunnen worden van de man die bekendstaat als sociaal betrokken en fel tegenstander van Donald Trump.

Speculatie over Schultz' politieke ambities is niet nieuw. Al in 2016, toen hij aankondigde zijn positie als topman te verruilen voor een rol als chairman, een soort president-commissaris, bombardeerden Amerikaanse media Schultz tot mogelijke Democratische presidentskandidaat voor de verkiezingen in 2020. Het afscheidsbericht dat hij nu heeft gestuurd aan de 277.000 medewerkers wakkert de geruchten aan. „Ik denk aan meerdere opties, van filantropie tot de politiek”, schreef hij.

Baantjes

Schultz groeide op in een arbeidersbuurt in Brooklyn, New York, als zoon van een oorlogsveteraan die zijn middelbare school niet had afgemaakt. Met baantjes in de fabriek en als taxichauffeur verdiende vader Schultz net genoeg om het gezin overeind te houden. De luxe van een zorg- of arbeidsongeschiktheidsverzekering zat er niet in – een omstandigheid die van invloed zou zijn geweest op Howards latere beleid om Starbucksmedewerkers een zorgverzekering en relatief comfortabele arbeidsomstandigheden te bieden.

Na een paar jaar in marketingfuncties bij grote bedrijven, waaronder een partij die koffiezetapparaten verkocht aan Starbucks, stapte Howard Schultz in 1982 over naar de onderneming uit Seattle. Die was op dat moment nog maar 4 koffiezaken groot. Drie jaar later vertrok hij alweer. Schultz had op een trip naar Milaan inspiratie opgedaan, maar zijn baas bij Starbucks was niet geïnteresseerd. Nog eens drie jaar later klopte Schultz toch weer op de deur, maar nu met steun van investeerders en om Starbucks over te nemen.

Orde op zaken

Wat volgde was een razendsnelle expansie die van Starbucks een wereldmerk en van Schultz een miljardair heeft gemaakt. In 2000 stapte hij op. Maar onder zijn opvolger breidde Starbucks zo snel uit dat het ten koste ging van de winstgevendheid. En dus nam Schultz het roer in 2008 weer over. Hij stelde orde op zaken: de beurskoers ging sindsdien bijna 8 keer over de kop, iets waar ook sommige parttime medewerkers van profiteerden omdat Schultz voor hen een aandelenoptieprogramma had opgetuigd.

Helemaal vrij van smet is het blazoen van Schultz niet. Starbucks staat, ondanks de maatschappelijke betrokkenheid van Schultz, te boek als notoire belastingontwijker. In april van dit jaar werd Starbucks bovendien in verlegenheid gebracht door de arrestatie van twee zwarte mannen in een filiaal in Philadelphia. Starbucks reageerde door zijn Amerikaanse filialen een halve dag te sluiten voor een antiracismetraining aan het personeel.