Miss America schrapt bikini’s en badpakken

Deelnemers van de Miss America-verkiezing hoeven zichzelf niet meer in hun badpak te vertonen. Het programma van de Amerikaanse compitiie wordt aangepast zodat het het uiterlijk van de vrouwen voortaan niet meer telt bij de beoordeling, zei voorzitter Gretchen Carlson dinsdag in het programma Good Morning America.

Vrouwen klaagden dat ze zich voor een van de onderdelen schaars gekleed op het podium moesten tonen. Carlson, een voormalige winnaar van de competitie, stelt nu: “We gaan jullie niet beoordelen op jullie uiterlijk omdat we geïnteresseerd zijn in wie jullie zijn.” Volgens de voorzitter is de beslissing mede ingegeven door de #MeToo-beweging.

In plaats van de badpakcompetitie moet een deelnemer in gesprek met de jury “waarbij ze haar prestaties en levensdoelen toelicht, en uitlegt hoe ze haar talenten, passies en ambities wil gebruiken voor haar werk als Miss America”, aldus de organisatie. Ook krijgen deelnemers tijdens de avondjurkcompetitie de vrijheid om “te dragen wat ze maar willen”, zei Carlson.

We're changing out of our swimsuits and into a whole new era #byebyebikini #MissAmerica2019 pic.twitter.com/pgyHotpoYz — Miss America Org (@MissAmericaOrg) June 5, 2018

Begonnen als schoonheidswedstrijd met vrouwen in badpak

Kritiek op Miss America bestond al langer omdat de wedstrijd achterhaald en seksistisch zou zijn. In december kwam de organisatie verder onder vuur te liggen toen e-mails naar buiten kwamen waarin medewerkers zich denigrerend uitlieten over de intelligentie en het uiterlijk van deelnemers.

Het einde van de badpakronde betekent een breuk met het verleden: de wedstrijd begon juist bijna honderd jaar geleden in Atlantic City, in de staat New Jersey, als een schoonheidswedstrijd van vrouwen in badpak. Daarmee werd geprobeerd toeristen naar de stad te trekken.

Overigens was voorzitter Carlson ook de vrouw die Roger Ailes aanklaagde voor seksuele intimidatie. De voormalig baas van Fox News moest daardoor uiteindelijk het veld ruimen.