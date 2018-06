Iran zegt sneller uranium te willen verrijken

De Iraanse regering heeft dinsdag aan het VN-atoomagentschap IAEA laten weten dat het versneld uranium gaat verrijken, maar binnen de limiet blijft die in het atoomakkoord van 2015 is afgesproken. Dat meldt persbureau Reuters.

Het zou gaat om een relatief kleine stap, waarmee het regime vooral wil aangeven dat bij het uiteenvallen van het atoomakkoord er weer geproduceerd gaat worden. De Amerikaanse president Trump stapte in mei uit het akkoord, dat werd gesloten met Iran, Frankrijk, Duitsland, Rusland, het Verenigd Koninkrijk en China.

Een woordvoerder van het Iraanse nucleaire agentschap meldt in een toelichting op het besluit dat het werkt aan betere infrastructuur, grondstoffen en benodigdheden om verrijkt uranium te kunnen winnen uit radioactief gas. De draaiende centrifuges zetten de gassen om in verrijkt uranium, dat kan worden gebruikt als reactorbrandstof of als grondstof voor medische isotopen.

Momenteel draaien er in Iran zo’n vijfduizend centrifuges die uranium tot 3,5 procent verrijken. Volgens Teheran is er meer verrijkt uranium nodig voor de enige kerncentrale van het land. Als het tot 90 procent verrijkt wordt, kan uranium gebruikt worden in een kernwapen.

Netanyahu: Iran bouwt aan een kernwapen

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de plannen van Iran dinsdag in felle bewoordingen veroordeeld, en zijn standpunt herhaald dat Iran bezig is een kernwapen te ontwikkelen om Israël te vernietigen.

Opperste leider ayatollah Ali Khamenei tweette zondag dat Israël een “kankergezwel” in het Midden-Oosten is, dat “verwijderd” moet worden. Maandag gaf de ayatollah in een toespraak de opdracht om de nucleaire capaciteit te vergroten als voorbereiding op het uiteenvallen van het akkoord.

In dezelfde toespraak gaf hij aan dat Iran zijn kernprogramma beperkt zou houden, ondanks het uittreden van de VS uit het akkoord. Netanyahu zei hier niets van te geloven. “We zijn niet verrast, we zullen Iran beletten een kernwapen in handen te krijgen.” De Israëlische premier is als onderdeel van een Europese rondreis op dit moment in Parijs, waar Iran hoog op de agenda staat.