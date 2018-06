Banketbakker uit Colorado mocht homostel een taart weigeren

Banketbakker Jack Phillips werd door de staat Colorado tekortgedaan toen hij een berisping kreeg omdat hij op grond van zijn geloof weigerde een taart voor een homohuwelijk te bakken. Tot dit oordeel in een geruchtmakende zaak kwam het Amerikaanse Hooggerechtshof maandag.

De kwestie begon in 2012, voordat het homohuwelijk in de hele VS legaal werd. Het stel Charlie Craig en David Mullins liep de bakkerij binnen om een taart te bestellen voor hun huwelijk. De diepgelovige eigenaar Phillips weigerde een ‘bruidegomstaart’ voor de twee te creëren. Hij wilde ze wel andere taarten verkopen. Het stel diende een klacht in bij de antidiscriminatie-commissie van Colorado, die hun gelijk gaf. Phillips moest een antidiscriminatie-training doen.

Naar het oordeel van het hof in de zaak ‘Masterpiece Cakeshop versus Burgerrechtencommissie Colorado’ werd halsreikend uitgekeken omdat in de futiele maatschappelijke aanvaring een fundamentele juridische afweging schuilt: het hof moest godsdienstvrijheid afwegen tegen het recht op gelijke behandeling.

Alleen: juist dit oordeel schuift het hof voor zich uit, bleek maandag. De meerderheid van de rechters stelde Phillips in het gelijk omdat Colorado zijn gewetensbezwaren onvoldoende serieus nam. Het principiële oordeel verdient echter „nadere uitwerking”, aldus het hof – wellicht in de zaak Arlene’s Flowers, Inc. vs. Washington, rond een bloemist die niet aan lhbt-klanten wil leveren.

Het Hooggerechtshof raakte maandag nóg een zenuw in de Amerikaanse samenleving. Het haalde namelijk een streep door de zaak rond de abortus van een minderjarige verkrachte illegale migrante, die in een detentiecentrum in Texas verbleef. De regering-Trump had het hof gevraagd de advocaten van het meisje te berispen, omdat zij met hun hulp na toestemming van een rechter snel een abortus onderging, terwijl het ministerie van Justitie nog in beroep zou gaan. Dit weigerde het hof. Inmiddels loopt een groepsproces over de vraag of de federale overheid illegale tienermeisjes toegang moet bieden tot abortus.