Hof van Justitie: alle EU-lidstaten moeten rechten van homo’s erkennen

EU-lidstaten moeten rechten van gehuwde homo’s erkennen, ook als zij het homohuwelijk als zodanig niet in de wet hebben staan. Dat heeft het Hof van Justitie dinsdag bepaald in een langverwacht arrest.

Europarlementariër Sophie in ’t Veld (D66) spreekt van „een doorbraak” en van „geweldig nieuws en een mijlpaal voor regenboogfamilies in heel Europa”.

Volgens de rechter kunnen EU-landen die geen homohuwelijk kennen, niet gedwongen worden dit in te voeren – dat blijft een nationale aangelegenheid – maar mogen zij homo’s die elders zijn getrouwd ook niet discrimineren.

Precedent scheppen

De zaak was tegen Roemenië aangespannen door de 46-jarige Roemeen Adrian Coman. Diens Amerikaanse echtgenoot Clai Hamilton mocht niet permanent wonen en werken in Roemenië, omdat de autoriteiten daar het in België gesloten huwelijk van de twee niet erkenden.

Volgens het Hof mogen landen „een Unie-burger niet beletten zijn recht van vrij verblijf uit te oefenen door zijn echtgenoot van hetzelfde geslacht, die derdelander is, een afgeleid verblijfsrecht op hun grondgebied te weigeren”.

In ’t Veld: „Vrij verkeer van personen is een recht van álle Europeanen, ongeacht wie je bent en van wie je houdt.”

Coman en Hamilton leerden elkaar kennen in New York in 2002 en trouwden in Brussel in 2010. Toen ze besloten zich in Roemenië te willen vestigen, bleek Hamilton niet langer dan drie maanden in het land te mogen verblijven, omdat hij niet als echtgenoot werd erkend.

„Ik heb lang in de mensenrechtensector gewerkt”, zegt Coman, die eerder ook in het Europees Parlement werkte. „Ik kende de Europese regels en wist dat de overheid een inbreuk pleegde.” Hoewel ze uiteindelijk niet in Roemenië gingen wonen, besloten ze de zaak door te zetten „om een precedent te scheppen”.