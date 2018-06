Hoe is de koffie op jouw werk? Een ‘beleving’?

Japke-d. Bouma onderzoekt het nut van jeukjargon op kantoor. Ook een voorbeeld gezien? Tip via @Japked op Twitter.

Zitbeleving, fietsbeleving, haarbeleving: alles moet tegenwoordig een ‘beleving’ zijn. Er is nu zelfs ‘koffiebeleving’.

Althans, dat twitterde radio-presentatrice Margriet Vroomans vorige week naar me, dat er ‘koffiebeleving’ op de koffieautomaat op haar werk staat. Later meldde ze dat ze zich had vergist, er staat: ‘Een wereld vol geweldige koffie ervaringen’ (met spatie), maar al googlend zag ik dat koffiebedrijf Selecta adverteert met ‘koffiebeleving’, sterker nog, met een ‘ultieme koffiebeleving voor op het werk’ en: ‘een passend koffieconcept voor iedere sector’. Ik belde met de commercieel directeur van Selecta, Kristien Janssen, om te vragen wat dat allemaal is.

Ik noem het gewoon een bakkie pleur hoor.

„Ha, ja dat kan ook natuurlijk!”

Maar even serieus, ‘koffiebeleving’, wat is dat voor onzin?

„Sommige mensen vinden het een irritant woord. We bedoelen ermee wat koffie allemaal teweegbrengt. Het is net als met het weer: mensen hebben er altijd een mening over. Dat is ‘beleving’. Koffie is nooit neutraal, er zit altijd emotie aan vastgeplakt.”

Wat valt er te beleven aan een kop koffie, dat hij lekker is, of niet, toch? Dan ben ik meestal wel uitbeleefd.

„Als je koffie drinkt, belééf je iets, je proeft iets, je ruikt iets, het is iets van de senses, dat is beleving.”

Senses zijn zintuigen.

„Ja, zintuigen.”

En die ultieme beleving? Je kan ook een ultiem slechte beleving hebben.

„We bedoelen de beste beleving. Ultiem zit het dichtst bij ‘fijnste’. Maar ik ben het met je eens, ‘ultiem’ is een uitvergroot woord. We zijn momenteel onze website aan het aanpassen, misschien schrappen we ‘ultiem’ wel.”

Waarom moet alles een beleving zijn?

„Ik snap je weerzin wel. Ik heb dat ook wel als ik op Twitter en Facebook allemaal mensen hun meest fantastische leven zie delen, het is één grote openbare beleving, heel erg soms. Maar hier gaat het om een persoonlijke beleving van koffie. Die wordt overigens ook vaak gedeeld hè, moet je eens kijken hoeveel mensen een foto rondsturen van zichzelf met een kop koffie. Mensen identificeren zich met de koffie die ze drinken. Ook daar gaat ‘beleving’ over. Overigens, als je niks wilt beleven is dat natuurlijk ook een vorm van beleving.”

Dan dat ‘koffieconcept’. Ik wist helemaal niet dat koffie een concept was.

„Koffie is an sich natuurlijk geen concept. Dat is iets dat eigenlijk niet goed op onze site staat. Wat we ermee bedoelen, is dat je onze koffie op heel veel manieren kan drinken uit verschillende machines. We hebben filterkoffie, bonenkoffie, capsules, instant koffie, maar ook verschillende merken. Dat bedoelen we met verschillende concepten.”

Op Twitter vroegen ze zich af hoe de ‘koffieconcepten’ in de metaalsector, in de baggersector en in de theesector smaakten.

„Haha, ja, ik snap die verwarring. Mensen weten niet wat we met concepten bedoelen, dat gaan we ook aanpassen op onze site. Maar het gaat dus over verschillende opties voor bedrijven. In ploegendiensten als koffiepauzes kort zijn, is oploskoffie handig. In de zakelijke dienstverlening willen ze vaak ‘horecakwaliteit’. Elk bedrijf verschilt.”

Sommige bedrijven hebben amper geld over voor goede koffie.

„Ja, daar zijn we het natuurlijk niet mee eens! Daar gaat onze nieuwe campagne over, dat iedereen recht heeft op goede koffie op het werk.”

Als ik ’s avonds naar bed ga, verheug ik me soms al op de koffie die ik ’s ochtends zal drinken. Koffie is sowieso soms de enige reden dat ik uit bed kom.

„Voor heel veel mensen is koffie een eerste levensbehoefte.”

Ik ben ook heel enthousiast over de koffieautomaat. De plek waar je iedereen tegenkomt, de klaagmuur van kantoor, de plek waar je complimentjes krijgt – mijn allereerste column schreef ik over de koffieautomaat.

„Ja, dat vinden wij natuurlijk ook. Starbucks on the go zegt: ‘moments of connection’.”

Ieuw, verbinding.

„Ja, maar daar gaat koffie wél over. Dat is wat ontstaat: koffie verbindt mensen.”

Ik ben heel benieuwd wat er straks allemaal op jullie nieuwe site staat.

„Nou, de ‘beleving’ houden we erin. Maar dan hopelijk iets duidelijker uitgelegd wat we ermee bedoelen.”

