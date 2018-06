Dodental bootongeluk Tunesië loopt op tot meer dan 100

De ramp met een boot vol migranten voor de kust van Tunesië heeft zaterdagnacht aan meer dan honderd mensen het leven gekost. Dat zegt migratiebureau International Organization for Migration (IOM) van de Verenigde Naties dinsdag. Er waren 180 mensen aan boord, waarvan een aantal nog altijd wordt vermist.

De kustwacht redde dit weekend 68 opvarenden. Zestig van kwamen uit Tunesië zelf, maar er waren ook Marokkanen, Ivorianen, een Libiër, Malinees en Kameroener aan boord. Van de dodelijke slachtoffers zijn er nu 24 geïdentificeerd. De meesten komen uit Tunesië.

Smokkelaars

De vissersboot die de migranten naar vermoedelijk Sicilië had moeten brengen zonk ten zuiden van de Kerkenna-eilanden. Volgens IOM betaalden ze allen omgerekend een bedrag van zevenhonderd tot duizend euro om mee te mogen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden.

Nu de kustwacht in buurland Libië strenger is gaan controleren kiezen mensensmokkelaars steeds vaker Tunesië als vertrekpunt voor een oversteek naar Europa. Tot en met 30 april kwamen dit jaar 1.910 Tunesische migranten aan op Italiaanse bodem. IOM wijst erop dat dat er vorig jaar in hetzelfde tijdsbestek 231 waren.

Turkije

Ook voor de kust van Turkije zonk dit weekend een boot. Bij Antalya verdronken negen migranten, onder wie zes kinderen. De Turkse kustwacht kon met hulp van lokale vissers zes opvarenden redden.