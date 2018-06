Conte is er trots op een populist te zijn

Met de belofte van „een radicale verandering” en met ‘populist’ als geuzennaam heeft de nieuwe Italiaanse premier Giuseppe Conte dinsdag het regeerprogramma van de Vijfsterrenbeweging en de Lega aan het Italiaanse parlement gepresenteerd.

Dit zijn enkele van de plannen die premier Conte aan het Italiaanse parlement heeft voorgelegd. Belangenconflict. Aanscherping van bestaande regels en hun reikwijdte vergroten.

Belastingen. Ingrijpende hervorming die leidt tot een flat tax voor bedrijven en burgers. Celstraf voor grote ontduikers.

Buitenland. „Opening” naar Rusland, dat „de afgelopen jaren zijn internationale rol in verschillende geopolitieke crises heeft geconsolideerd”, en „herziening” van de sancties.

Bureaucratie. Minder wetten, helderdere regels, digitalisering.

Corruptie. Zwaardere straffen. Maatregelen naar analogie van een stadionverbod tegen politici en bedrijven die schuldig zijn bevonden aan corruptie. Betere bescherming klokkenluiders.

Europa. De Unie „moet erop gericht zijn de noden van burgers te beschermen”. Meer nadruk op solidariteit.

Justitie. Snellere processen. Lagere kosten voor de burger. Meer cellen. Zwaardere straffen voor seksuele delicten. Voorkomen dat verjaring wordt gebruikt om straf te ontlopen.

Maffia. Aanpak van hun financiële macht, hun bedrijven en hun sociaal-economische netwerken.

Migratie - repatriëring. Snellere procedures om te zien of een migrant aanspraak kan maken op bescherming. Snellere uitwijzing als dat niet zo is.

Migratie - Dublin. Wijziging van het Dublin-akkoord om te voorkomen dat landen waar migranten de EU binnenkomen, alle lasten dragen. Een automatisch en bindend systeem om asielzoekers over EU-lidstaten te spreiden.

Migratie-opvang. Een einde maken aan de opvang van migranten en asielzoekers als een manier om geld te verdienen, en aan de infiltratie van de georganiseerde misdaad daarbij.

Politieke kaste. Aanpassing van pensioenen en arbeidsvoorwaarden van politici.

Sociale zekerheid. Bijstand voor wie geen werk heeft en in armoede leeft.

Staatsschuld. Die is „houdbaar” en moet „in perspectief van economische groei” omlaag worden gebracht.

Werk. De invoering van een minimumloon

Zorg. De banden tussen zorginstellingen en politici doorbreken

In zijn beginwoorden wees Conte, een jurist zonder politieke ervaring, op het wantrouwen tegen het politieke bestel dat is gegroeid. Dat heeft volgens hem minder te maken met links of rechts dan wel met het „onvermogen” te luisteren naar wat burgers zeggen dat ze nodig hebben.

Dit is niet het zoveelste kabinet in een lange rij, zei Conte: er zitten niet alleen andere mensen, er komt ook een andere manier van werken. Hij beloofde „nieuwe instrumenten van directe democratie” om beter naar burgers te kunnen luisteren, een pragmatische benadering waarbij driftig gesnoeid zal worden in het woud van overbodige wetten en instellingen, en betere controle of het doel van een bepaalde maatregel ook wordt bereikt.

De Vijfsterrenbeweging en de Lega worden vaak populistisch genoemd. De Vijfsterren zijn ook een anti-systeempartij. Voor ons zijn dat geuzennamen, zei Conte. „Als ‘populisme’ de houding van de leidende klasse is om te luisteren naar de behoeftes van de mensen [...], als ‘anti-systeem’ betekent proberen een nieuw systeem te introduceren dat oude privileges en verkalkte macht verwijdert, dan verdienen deze politieke krachten allebei deze kwalificaties.”

Conte maakte duidelijk dat hij zich „dienstbaar” wil opstellen. Leidend voor zijn kabinet is het regeercontract dat Vijfsterren en Lega hebben opgesteld. De leiders van die partijen, Luigi Di Maio en Matteo Salvini, zijn ook vice-premier en zullen, buiten hun eigen portefeuilles, grote invloed hebben op het kabinetsbeleid.

Conte kondigde maatregelen aan om chronische problemen van Italië aan te pakken als de trage justitie, de stroperige bureaucratie, de wijdverbreide corruptie. Zijn regeringsverklaring bevat verder ‘rechtse’ plannen voor hard optreden tegen illegale immigranten en meer nadruk op veiligheid, tot ‘linkse’ voornemens als een minimumloon, gelijk loon voor vrouwen, meer aandacht voor het milieu en betere sociale zekerheid.

Conte verwierp verwijten dat, met Salvini van de anti-migrapartij Lega op Binnenlandse Zaken, het kabinet xenofobe trekken heeft. „We zijn geen racisten en zullen dat nooit zijn.”

Hij onderstreepte dat Italiës plaats in Europa is. Dat zijn enorme staatsschuld moet verminderen. Dat ook de nieuwe regering in Rome een „overtuigd lid” van de NAVO is. Tegelijkertijd kondigde hij een harde confrontatie met Brussel aan over het Europese asielbeleid en de begrotingspolitiek. „De overheidsschuld willen we verminderen, maar dat willen we doen met de groei van onze rijkdom, niet met bezuinigingsmaatregelen.”