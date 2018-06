Buschauffeurs leggen werk neer in delen Nederland

In delen van Zuid-Holland, Overijssel en Flevoland rijdt circa 90 procent van de bussen dinsdagochtend niet. Chauffeurs hebben het werk neergelegd, laat vakbond FNV Streekvervoer weten.

In het noorden van Zuid-Holland staken chauffeurs van vervoerder Arriva. Hetzelfde doen collega’s van Syntus in Midden-Overijssel. In Flevoland en Noordoost-Overijssel leggen chauffeurs van Connexxion het werk neer en vanuit Lelystad rijden er dinsdag geen bussen van Arriva.

De chauffeurs willen een betere cao afdwingen, die geldt voor twaalfduizend werknemers. De werkdruk is te hoog en al jaren onderwerp van gesprek, zegt FNV-lid Jack d’Hooghe in een persbericht van de vakbond. Zolang daar geen concrete afspraken over worden gemaakt, wordt er actie gevoerd, belooft hij. De chauffeurs willen onder meer concrete toezeggingen dat ze elke tweeënhalf uur een pauze van vijf minuten mogen nemen.

Werkgevers, verenigd in de brancheorganisatie Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV), houden vol dat de eisen van vakbonden onbetaalbaar zijn. De gesprekken duren inmiddels maanden.

De estafettestakingen gaan donderdag verder. Dan rijden buschauffeurs van Connexxion niet uit in de regio’s Haarlem IJmond, Noord-Holland Noord en in het gebied ten zuiden van Amsterdam.