Belgen verrichten 13 arrestaties voor matchfixing tennis

De Belgische justitie heeft bij invallen in een onderzoek naar omkoping in het proftennis dertien arrestaties verricht. Dat meldt het Federaal Parket in Brussel dinsdag. Het onderzoek richt zich op een Armeens-Belgische bende die het voorzien zou hebben op wedstrijden in de lagere tennisregionen.

Ook in Nederland is op twee plekken onderzoek gedaan, aldus het Federaal Parket. Waar precies, en of daar ook verdachten zijn aangehouden, is niet duidelijk. De Belgische en Nederlandse justitie waren woensdagmorgen niet bereikbaar voor een toelichting.

Duidelijk is in elk geval dat de bende sinds 2014 actief is. Leden zouden “actief professionele tennissers hebben omgekocht”. Ze kozen buitenlandse wedstrijden uit in de Challenger- en Futures-circuits, de twee tennisniveaus onder het hoogste niveau (de ATP World Tour). Wedstrijden uit die toernooien worden vaak niet uitgezonden, waardoor omkoping volgens justitie makkelijker onopgemerkt kon blijven.

Contant geld

De Belgische autoriteiten werden in 2015 getipt over de mogelijke omkopingspraktijken. Verschillende gokbedrijven hadden verdachte signalen gemeld. Zo kwam justitie op het spoor van “heel wat personen van Armeense afkomst” die zich in België zouden bezighouden met matchfixing. Vaak ging het om mensen zonder werk en inkomen. Zij zouden van de bendeleiders contant geld hebben gekregen, dat ze bij wedkantoren moesten inzetten.

Het is niet bekend of er tijdens het onderzoek ook tennissers in beeld zijn gekomen. De dertien arrestanten worden verdacht van matchfixing, corruptie, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Of ze hoge functies bekleedden in de bende, is niet duidelijk. Een onderzoeksrechter moet nog beslissen of ze langer blijven vastzitten.

Onderzoek in opdracht van de grote tennisbonden wees in april uit dat de lagere niveaus van het professionele tennis met “zeer significante” integriteitsproblemen kampen. “Honderden wedstrijden op het Futures-niveau worden niet eerlijk gespeeld”, zei een toezichthouder in het rapport. Het probleem zou vooral worden veroorzaakt door de lage inkomsten van die tennisprofs. Hun geringe inkomsten kunnen hen gevoeliger maken voor omkoping.