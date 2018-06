Aardbeving bij klein gasveld in Noord-Holland

De provincie Noord-Holland is in de nacht van maandag op dinsdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 2,5 op de schaal van Richter. Het epicentrum van de beving bevond zich 25 kilometer ten noorden van Amsterdam bij Warder, aan het Markermeer.

Onder Warder bevindt zich het Middelie-gasveld. In het gebied wordt door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) gas gewonnen. Volgens Läslo Evers, hoofd seismologie bij het KNMI, is de beving „hoogstwaarschijnlijk geïnduceerd” door de gaswinning. De beving is een tegenvaller voor de NAM omdat deze joint venture van Shell en ExxonMobil zich toelegt op gaswinning in kleine velden, nu het kabinet de winning in Groningen drastisch heeft beperkt.

In een reactie laat de NAM weten dat aan die plannen voorlopig niets veranderd wordt. Gedupeerden met schade kunnen zich bij het bedrijf melden.

De beving in Warder is niet door omwonenden gevoeld, zegt Leendert Klein, woordvoerder van de gemeente Edam-Volendam, waartoe Warder behoort. Wel wil de gemeente snel weten of sprake is van een incident of een structureel risico, zegt Klein.

Het is niet de eerste aardbeving in het wingebied. In december 1989 vond een beving plaats met een kracht van 2,7 op de schaal van Richter in het nabijgelegen Kwadijk. Ook die aardbeving werd door het KNMI in verband gebracht met de gaswinning door de NAM.

Nieuwe boorputten

Het Middelie-veld geldt als een klein gasveld. Oorspronkelijk bevatte het 11 miljard kubieke meter gas; het Groninger veld bevatte 2.800 miljard kuub. Sinds de jaren 60 van de vorige eeuw wordt in het gebied rond Middelie door de NAM gas gewonnen. In 2015 en 2017 kwamen er boorputten bij om de productie uit te breiden. Nederland telt ongeveer 120 kleine velden, die samen goed zijn voor 30 procent van de Nederlandse aardgaswinning.

Eind maart maakte het kabinet bekend uiterlijk 2030 een einde te willen maken aan de gaswinning in Groningen. De angst voor nieuwe en grotere aardbevingen was daarvoor de aanleiding. „Tot nu bestreden we de symptomen”, zei minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) bij de presentatie van het besluit. „Nu nemen we de oorzaak [van de bevingen] weg.”

De kleine gasvelden buiten Groningen, zoals Middelie, vallen niet onder het kabinetsbesluit. In een interview met NRC in april lieten NAM-bazen Gerald Schotman en Anton Broers weten dat zij de kleine velden van groot belang achten voor de toekomst van het bedrijf. „Waar NAM altijd vooral Groningen en pas daarna de kleine velden was, zou ik dat nu eigenlijk willen omdraaien”, aldus Schotman.