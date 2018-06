Zeker 25 doden bij vulkaanuitbarsting Guatemala

Bij een vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn zeker 25 doden gevallen. Dat meldt noodhulporganisatie Conred aan persbureau Reuters. Zeker driehonderd mensen raakten gewond. Er ligt een deken van vulkanisch as over de omgeving van de vulkaan, duizenden mensen zijn geëvacueerd.

De 3.763 meter hoge vulkaan Fuego, ongeveer 35 kilometer ten zuid-westen van hoofdstad Guatemala-Stad, heeft een stroom van lava uitgespuwd die inmiddels kilometers ver verspreid is. Ook heeft de zogenoemde “vulkaan van vuur” hete as verspreid, dat zelfs in Guatemala-Stad is beland.

Dorpen onder het as

De uitbarsting begon zondagochtend lokale tijd. De meeste doden zijn gevallen in de dorpen El Rodeo, Alotenango en San Miguel los Lotes. De vulkaan bevindt zich in de buurt van Antigua, een geliefde plek onder toeristen. Het is de tweede keer dit jaar dat Fuego uitbarst.

Op sociale media zijn beelden van de uitbarsting te vinden. Hierop is te zien hoe hele dorpen verdwijnen onder het as en hoe lava door de Guatemalaanse straten loopt. President Jimmy Morales roept op tot kalmte. Volgens hem zijn tientallen agenten, nooddiensten en militairen ingezet om het volk bij te staan.

De vulkaan ligt zo’n 35 kilometer onder Guatemala-Stad.