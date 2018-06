Wozniacki uitgeschakeld in vierde ronde Roland Garros

De Deense Caroline Wozniacki is uitgeschakeld op Roland Garros. De nummer twee van de wereldranglijst verloor in twee sets (7-6 (5) en 6-3) van de Russische Darja Kasatkina.

De wedstrijd ging zondag al van start in Parijs, maar werd voortijdig afgebroken omdat het te donker werd. Toen de speelsters het veld verlieten had Wozniacki de eerste set al verloren, de score van de tweede set stond op 3-3. Bij hervatting van de wedstrijd speelde Kasatkina maandag meteen aanvallend, waarmee ze resoluut afrekende met de 27-jarige Deense.

Kasatkina tegen Stephens

Wozniacki gold als een van de kanshebbers in Parijs. De Deense won in januari nog de Australian Open in Melbourne. Het was de eerste Grand Slam-titel die ze in de wacht sleepte.

De 21-jarige Kasatkina, als veertiende geplaatst, neemt het in de kwartfinales op tegen de Amerikaanse Sloane Stephens, nummer tien op de wereldranglijst. Ook Simona Halep, de nummer één van de wereld, plaatste zich maandag voor de kwartfinales. Zij komt te staan tegenover de winnaar van de wedstrijd tussen Angelique Kerber en Caroline Garcia.