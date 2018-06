Wiebes houdt vast aan versterkingsstop Groningse huizen

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) houdt vast aan zijn besluit om de versterking van honderden huizen in het Groningse aardbevingsgebied voorlopig te staken. Dat werd maandag duidelijk na spoedoverleg met burgemeesters van gemeenten in aardbevingsgebied en de commissaris van de koning René Paas.

Het besluit tot uitstel van Wiebes, dat hij onlangs aankondigde, is stevig bekritiseerd. Het was voor Hans Alders de reden vorige week uit zijn functie te stappen als Nationaal Coördinator Groningen. Ook belangengroepen Groninger Bodem Beweging en het Groninger Gasberaad, lokale bestuurders en de commissaris van de koning zijn er boos om.

Wiebes wil laten onderzoeken of de kans op aardbevingen afneemt door het terugschroeven van de gaswinning. Speciaal pijnpunt is zijn versterkingsuitstel van ‘batch II’: een groep van bijna zestienhonderd huizen van mensen die al gehoord hebben dat hun woning onveilig is. Bij de persconferentie maandag in het Groningse provinciehuis verzekerde Wiebes dat de versterking van deze 1588 huizen sowieso doorgaat, maar dat het afwachten is op welke manier.

Toekomstige versterking

Dat afwachten duurt tot 1 juli. Dan moet het advies over de mogelijk toekomstige versterking van de huizen klaar zijn, bleek maandag uit het overleg. Naast de ‘batch II’-groep, die dus sowieso versterkt wordt, zijn er honderden andere huizen waarvan het tot begin juli onzeker is of ze überhaupt nog aangepakt worden.

Commissaris van de koning René Paas noemde 1 juli op de persconferentie een harde deadline, schrijft ANP. “De vraag is niet of de versterkingsoperatie doorgaat, maar hoe. Dit moet begin juli helder zijn.” Hier sloot burgemeester Anno Wietze Hiemstra van Appingedam zich bij aan. “We kunnen het ons niet permitteren dat er een langere periode van onzekerheid blijft voor de bewoners.”

Hiemstra en andere Groningse bestuurders eisten vorige week in een brandbrief aan Wiebes het spoedberaad dat maandag plaatsvond. Hoewel Wiebes dus vasthoudt aan zijn plan om de versterking uit te stellen, waren de burgemeesters volgens RTV Noord tevreden met het overleg.

Wiebes maakte nog eens duidelijk dat NAM niet meepraat over de huizenversterking. Die vrees ontstond vorige week nadat gebleken was dat het aardgasbedrijf had deelgenomen aan een gesprek tussen Wiebes en voormalig Nationaal Coördinator Groningen Alders over de operatie.