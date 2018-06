Wat betekent de transfer van Paul de Leeuw?

Twee weken geleden zag ik Paul de Leeuw zijn roodgeblokte boxershort uittrekken onder de warme dekens van het SBS-programma In bed met Irene. Een mooie stunt, maar hoe daarna verder? Er verscheen geen Adje of andere ontregelaar om het dekbed van de naakte leeuw af te trekken. Irene Moors zei vooral dat ze het er heel warm van kreeg. Na het eerste reclameblok had De Leeuw zijn kleren alweer aan. Toch jammer.

Hopelijk blijkt dat optreden geen voorteken is voor wat De Leeuw bij RTL gaat doen, de zender waar hij Gordon zal vervangen als jurylid van Holland’s Got Talent – al is dat een wissel waar geen coach zich voor hoeft te schamen.

Het opmerkelijkste aan de korte verklaring waarmee De Leeuw vrijdag zijn afscheid van BNNVARA aankondigde, was de passage waarin hij zegt te zoeken naar een programma waarin hij niet ‘de kar hoeft te trekken’. Het viel me op omdat De Leeuw juist altijd een kolossale bereidheid toont om karren te trekken. Iets te veel bereidheid, misschien wel. Soms had je de laatste jaren het idee dat hij al aan het draven sloeg met zijn kar terwijl de timmerman achter hem nog riep: „Meneer! Meneer! Ik heb de assen nog niet vastgezet.”

Wat betekent de transfer van een van de belangrijkste tv-makers van de laatste decennia? Het afgelopen tv-seizoen van De Leeuw was wisselend. Hij speelde vooral heel goed tweede viool. In een reeks ontspannen optredens als tafelheer bij De Wereld Draait Door bleek hij bijvoorbeeld in staat om als eenmansboekenpanel de roman Tsjaikovskistraat 40 van Pieter Waterdrinker de bestsellerlijst in te praten. Hij wierp het moeizaam gestarte Dwars door de week in de tweede aflevering een reddingsboei toe.

Als ‘gastheer’ van De Kwis was hij dienstbaar aan de vier cabaretiers die hij zeven jaar lang vaderlijk ‘de jongens’ bleef noemen. Stiekem was hij veel belangrijker voor het ritme en de sfeer van het programma dan het leek. De slotaflevering was een maand geleden een stekelige ode aan De Leeuw, waarin ook de reeks niet helemaal geslaagde programma’s die hij de laatste jaren maakte een prominente rol speelde. Toen werd geopperd dat Als je alles hebt gehad een tweede seizoen kreeg, wist iedereen dat dat een geintje was.

Dat komische actualiteitenprogramma van De Leeuw en Marc-Marie Huijbregts wist dit voorjaar niet te verrassen of te overtuigen. Omdat ook het (veel spannender) Lekker Laat! door NPO kennelijk geen vervolg waardig werd gevonden, zou De Leeuw alweer een nieuwe kar moeten hebben maken om een 29ste jaar bij de publieke omroep in te gaan.

Bij RTL Late Night zei De Leeuw vrijdag (aanvankelijk met een sombere blik, later opgewekter) dat hij ook wel begreep dat hij niet meer de belangrijkste presentator van NPO was. En het was hem onduidelijk of en hoe men daar nog amusement wilde brengen, een onzekerheid die De Leeuws eigen twijfels leek te hebben versterkt.

Is de overstap van De Leeuw een voorbeeld van hoe NPO sterren kwijtraakt aan de beter betalende commerciëlen? Of juist als een teken dat het tijdperk van Paul de Leeuw voorbij is? Het is vooraf moeilijk te zeggen, al vermoed ik dat De Leeuw en de publieke omroep onderschatten wat ze nog voor elkaar kunnen betekenen. Al is het maar om andere programmamakers op het goede spoor te zetten. Zie De Kwis.

Hoe dan ook tekent de wirwar aan transfers tussen NPO, RTL en SBS dat bij de televisiebestuurders en -makers deze zomer de onzekerheid regeert, inclusief de hard dalende advertentie-inkomsten.