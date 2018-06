‘Vulkaan van Vuur’ bedekt Zuid-Guatemala onder as

Een hevige uitbarsting van de 3,7 kilometer hoge Volcan de Fuego ('vulkaan van vuur') in Guatemala, dichtbij hoofdstad Guatemala-Stad, heeft aan zeker 25 mensen het leven gekost. Lavastromen kwamen tot acht kilometer van de vulkaan; as en vulkanische materie sneden omwonenden af van hulp. Naar schatting zijn zo'n 1,7 miljoen mensen getroffen door de uitbarsting. Let op: deze fotoserie bevat schokkend beeld.