Syriër die agenten in Schiedam aanviel overleden

De 26-jarige Syriër die vorige week woensdag in Schiedam werd neergeschoten nadat hij in zijn woning politieagenten had aangevallen, is overleden. Het Openbaar Ministerie bracht dat maandag naar buiten.

De politie kreeg vorige week meldingen binnen dat de man op zijn balkon met een hakbijl in de hand “Allahu Akbar” schreeuwde. Toen een onderhandelaar hem niet tot bedaren kon brengen, viel de politie zijn woning binnen. De 26-jarige man ging de agenten en een hond te lijf met messen waarna de politie hem taserde en vervolgens neerschoot. De hond raakte zwaargewond en overleed later. De man werd naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij maandag overleed.

Als gevolg van het overlijden van de man is de Rijksrecherche een onderzoek gestart, wat een standaardprocedure is in dit soort gevallen. Volgens burgemeester Cor Lamers (CDA) van Schiedam had de man vermoedelijk een psychose. Er was volgens hem geen sprake van een mogelijk terroristisch motief bij de Syriër.