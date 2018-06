Straffen voor gesjoemel met radicaliseringsgeld

Twee antiradicaliseringsexperts die jarenlang opdrachten van de overheid uitvoerden, zijn veroordeeld tot taakstraffen van 100 respectievelijk 180 uur. Zij hebben gesjoemeld met subsidies voor anti-jihadprojecten.

Het gaat om oud-PvdA-politicus en publicist Halim el M. en Berber-activist Farid L. uit Den Haag. Zij ontvingen in 2013 en 2014 subsidie om ‘weerbaarheidsbijeenkomsten’ tegen jihadisme te organiseren in de islamitische gemeenschap. Bij de projecten liepen privé en zakelijk volstrekt door elkaar heen, blijkt uit uitspraken die de Rotterdamse rechtbank in februari deed, en die nu naar buiten komen. Beiden zijn in beroep gegaan tegen het vonnis.

El M. maakte valse facturen op, op briefpapier van het opgedoekte multicultureel instituut Forum en liet zo 30 mille euro overmaken. Hiermee heeft hij volgens de rechter het vertrouwen van de overheid geschonden. Naast 100 uur taakstraf krijgt El M. 10.000 euro boete. De 30 mille moet hij terugbetalen.

Farid L. gaf 15 mille uit aan de vertaling van een boek over de geschiedenis van het Marokkaanse Rifgebergte. Dat geld was bestemd om jongeren te beschermen tegen radicalisering. Volgens de rechter was het boek een privéproject van de Berber-activist.

Envelop met 4.000 euro

Aanleiding voor onderzoek naar de twee was een ruzie tussen hen. L. betichtte El. M. van fraude en liet hem in een val lopen. Hij overhandigde El M. onder het oog van undercoveragenten een envelop met 4.000 euro in contanten.

Dat vormde het vertrekpunt voor een fraudeonderzoek door de inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken, dat de anti-radicaliseringsprojecten subsidieerde.

De veroordelingen illustreren de worsteling van de overheid met de besteding van antiradicaliseringssubsidies. Regelmatig ontstaan affaires naar aanleiding van onduidelijke uitgaven. Een voorbeeld is de gang van zaken bij multicultureel instituut Forum, de oud-werkgever van Halim el M. Dat ging in 2014 aan ruzie ten onder. Later stelde de Onderzoeksraad Integriteit Overheid vast dat Forum in de fout was gegaan met het verstrekken van een antiradicaliseringssubsidie. In Amsterdam werd afgelopen jaar een radicaliseringsambtenaar ontslagen omdat zij facturen zou hebben vervalst. De zaak moet nog voor de rechter komen.

In Rotterdam werden vorige week drie mannen opgepakt van de stichting Attanmia, die met subsidiegeld moeders traint om radicalisering van hun kinderen te voorkomen. De mannen, inmiddels op vrije voeten, worden verdacht van valsheid in geschrifte, oplichting, witwassen en verduistering.