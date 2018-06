Ook rechter verbiedt barbecue Pegida bij Utrechtse moskee

In een kort geding heeft maandag ook de voorzieningsrechter in Utrecht de later op de dag geplande demonstratie van Pegida verboden op de stoep van de Sayidina Ibrahim-moskee. De anti-islambeweging wilde daar varkensvlees gaan barbecueën tijdens het avondgebed om naar eigen zeggen “het ware gezicht te tonen” van de religie.

De rechter oordeelt dat burgemeester Jan van Zanen vorige week goed handelde door geen vergunning te geven voor de demonstratie. De gemeente keurde de plannen af omdat ze “wanordelijkheden” vreesde. Pegida wilde eerst bij de Ulu-moskee in de stad varkensvlees roosteren. Van Zanen verbood dat plan. De beweging kreeg een andere locatie aangewezen voor de protestactie, een busbaan verderop, maar daar mochten de demonstranten niet barbecueën of servies of bestek meenemen.

rechtbankMNL rb Midden-Nederland Demonstratie Pegida bij moskee Kanaleneiland is niet toegestaan, zo oordeelt de voorzieningenrechter. De burgemeester vreest wanordelijkheden die op die plek niet te bestrijden zijn en heeft een alternatieve locatie aangewezen. 4 juni 2018

Ook in andere steden

Na de Ulu-moskee verplaatste Pegida de locatie van de geplande protestactie naar de Sayidina Ibrahim-moskee in Kanaleneiland, maar ook daar gaf de burgemeester ze geen toestemming. Daarop spande Pegida een kort geding aan.

De beweging kondigde eerder ook barbecues aan bij moskeeën in andere steden. Maar ook in Arnhem, Den Haag en Gouda gaf de burgemeester ze daar geen toestemming voor. In Rotterdam mag de barbecue wel doorgaan.