Naam Monsanto verdwijnt na overname door Bayer

De bedrijfsnaam van de omstreden gewasbeschermer Monsanto verdwijnt uit de boeken na afronding van de overname door Bayer. De Duitse chemiereus hoopt de aankoop van de branchegenoot naar verwachting komende donderdag definitief af te ronden. Het concern heeft inmiddels de benodigde toestemming van mededingingsautoriteiten binnen waardoor de verkoop doorgang kan vinden, zo meldt Bayern maandag.

Officieel geeft Bayer geen reden waarom het de naam Monsanto niet meer zal gebruiken, maar het besluit komt niet onverwacht. Monsanto is onder milieuactivisten omstreden omdat het bedrijf te veel macht zou hebben over hoe voedsel wordt geproduceerd. Ook trof het een schikking van 80 miljoen dollar met de Amerikaanse beurswaakhond SEC vanwege fraude met de omzetcijfers van onkruidverdelger Round-Up. Ook zouden boeren worden uitgeknepen door het Amerikaanse bedrijf. Deze bezwaren leiden geregeld tot protestacties in verschillende landen.

Groot concern

Bayer bood twee jaar terug 128 dollar per aandeel voor Monsanto, een bod dat nu een waarde van zo’n 63 miljard dollar (53 miljard euro) vertegenwoordigt. Door de samenvoeging van de twee bedrijven ontstaat één van de grootste agrochemiebedrijven ter wereld met 115.000 medewerkers en een gezamenlijke omzet in 2017 van 45 miljard dollar (38 miljard euro).

Gevreesd werd dat door de overname een te machtige speler op de markt voor zaadveredeling en gewasbescherming zou ontstaan. Omdat Monsanto wereldwijd in tientallen landen actief is, moest ook aan verschillende mededingingsautoriteiten toestemming worden gevraagd. De VS gaven die afgelopen week nadat de EU eerder al onder voorwaarden akkoord was gegaan. De afgelopen dagen gingen ook Canada en Mexico akkoord.

Een van die Europese en Amerikaanse voorwaarden was dat bedrijfsonderdelen zouden worden afgestoten ter waarde van zo’n 7,6 miljard euro. Concurrent BASF neemt daarom de katoen-, sojabonen- en groentezadenactiviteiten over van het Duitse concern.