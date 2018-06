Man doodgeschoten bij woonwagenkamp Oss

In de buurt van een woonwagenkamp in de Brabantse stad Oss is zondagnacht een man doodgeschoten, meldt de politie. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt, maar een woordvoerder bevestigt dat de politie “een sterk beeld heeft van wie het is”.

De aanleiding van de schietpartij is nog onduidelijk. Volgens de woordvoerder zijn er “geen signalen” dat het slachtoffer zelf ook schoten heeft gelost. Ook heeft de politie nog niemand aangehouden.

Eerder op de avond werd in de buurt van het woonwagenkamp een uitgebrande auto aangetroffen, maar volgens de woordvoerder zijn er nog geen aanwijzingen voor een verband met de moord.

Reanimeren mislukt

Het incident gebeurde volgens Omroep Brabant rond 02.30 uur. Nadat de man werd neergeschoten, probeerden hulpdiensten hem te reanimeren. De omgeving is afgezet, het onderzoek zal nog uren duren.