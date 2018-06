Winstverwachting luchtvaartsector naar beneden bijgesteld

De verwachte winst voor de wereldwijde luchtvaartindustrie dit jaar is naar beneden bijgesteld vanwege hogere brandstofprijzen en arbeidskosten en stijgende rentes. Deze zal in 2018 waarschijnlijk uitkomen op 33,8 miljard dollar (zo’n 28,9 miljard euro), schrijft de internationale brancheorganisatie van luchtvaartmaatschappijen IATA maandag in een verklaring. Dat is 12 procent lager dan de voorspelling in december, toen nog gerekend werd op een winst 38,4 miljard dollar.

De totale omzet komt naar verwachting 11 procent hoger uit dan in 2017 op zo’n 834 miljard dollar. Vorig jaar werd er nog een recordwinst geboekt van 38 miljard dollar, maar die werd sterk beïnvloed door eenmalige belastingverlagingen. De operationele winst loopt al sinds 2016 terug door stijgende kosten. Alsnog staat de sector volgens IATA-topman Alexandre de Juniac door succesvolle jaren er financieel wel sterk voor.

Zorgen om protectionisme

De brancheorganisatie uit wel haar zorgen over de wereldwijde ontwikkelingen die risico’s vormen voor de sector. De IATA noemt “de politieke krachten die een protectionistische agenda najagen, onzekerheid naar aanleiding van het terugtrekken van de VS uit de Irandeal, en onduidelijkheid over de gevolgen van Brexit”.

Passagiersvervoer zal naar verwachting 7 procent groeien, 1,1 procentpunt minder dan in 2017. De capaciteitstoename zal gelijk blijven met 6,7 procent. De Europese markt moet een winst op gaan leveren van 8,6 miljard dollar, een groei van een half miljard. De Noord-Amerikaanse markt wordt minder winstgevend (van 18,4 miljard dollar naar 15 miljard dollar), maar blijft wel goed voor 44 procent van de wereldwijde winst.