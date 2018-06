Kleinere EU gaat Nederland meer geld kosten

Merkel zegt hardop wat Rutte nog niet durft: een kleinere EU wordt duurder. Opstappende SP’ers zouden op geld uit zijn. En Defensie belooft een regeling voor werknemers die ziek werden van chroom.

ALS ANGELA HET ZEGT: Een Duits interview over een Frans plan met consequenties voor Nederland. In een interview met de Frankfurter Allgemeine heeft Angela Merkel gisteren gezegd dat “álle nettobetalers” na de Brexit meer moeten bijdragen aan de EU, onder meer voor een Europese interventiemacht. Iets wat Rutte “onacceptabel” heeft genoemd en waarvoor ‘Wopke en de zeven dwergen’ in stelling werden gebracht. Al leek Rutte op het recente VVD-congres veel flexibeler: “Waar we al relatief veel betalen, moeten we door de Brexit straks niet vreselijk veel meer gaan betalen.” Die ruimere EU-begroting zal er dus wel komen.

EU-OPTIMISME: Stuit dat op verzet van het CDA, waar de euroscepsis toch behoorlijk heeft toegeslagen? Op het partijcongres afgelopen weekend was die mode alweer voorbij. Volgens Sybrand Buma is “Europa meer dan ooit op zichzelf aangewezen”. Hij leek daarmee de voorzet te geven voor een wat pro-Europesere campagne voor het Europees Parlement dan in 2014, toen Esther de Lange onverwacht lijsttrekker werd. De vraag of zij door kan, werd nog niet beantwoord. In Den Haag wordt gesuggereerd dat Pieter Omtzigt naar Brussel gaat. Niet direct een EU-optimist.

Frenemies: Daarnaast hield Buma op het CDA-congres een betoog vóór de dividendbelasting en tegen vrijwel de voltallige oppositie. Buma zou morgen weer tekenen voor een regeerakkoord waarin die werd afgeschaft. Nee echt, de meer dan 1,4 miljard euro die de staatskas daardoor misloopt is “geen gratis geld” voor het bedrijfsleven. Terwijl hij Thierry Baudet bekritiseerde omdat die “voortdurend flirt met Moskou”, kreeg GroenLinks de strenge oproep niet te moeilijk te doen bij de onderhandelingen over de klimaatwet. Alleen over de “serieuze oppositie” van de PvdA onder Lodewijk Asscher was hij lovend.

ALLES BEHALVE LEEFBAAR: In Rotterdam lijkt een coalitie van landelijke partijen Leefbaar uit het bestuur te houden. VVD, D66, GroenLinks, PvdA, CDA en CU-SGP hebben samen 23 zetels, genoeg om de 11 van Leefbaar Rotterdam tot de oppositie te veroordelen. “Uitsluiten is het nieuwe verbinden”, reageert Leefbaar-leider Joost Eerdmans. In Oegstgeest treedt ondertussen namens de VVD wethouder Matthijs Huizing aan, die in 2013 vertrok als Kamerlid nadat hij was gepakt met drank op achter het stuur.

WAT WIJ LEZEN: Politiek columnist Tom-Jan Meeus ziet weinig toekomst voor politieke partijen als zij zich niet weten te ontwikkelen tot denktanks die zich bezighouden met grote politieke ideeën. Partijvoorzitters die afgelopen weekend in het nieuws waren, hebben het nog even druk met andere zaken. EenVandaag onthulde een relatie tussen GroenLinks-voorzitter Marjolein Meijer en GroenLinks-Kamerlid Rik Grashoff. En in een interview in NRC beschuldigt SP-voorzitter Ron Meyer lokale afsplitsers van zijn partij ervan dat ze om geld - de afdrachtregeling - zijn vertrokken. Meyer positioneert zich kritischer dan linkse concurrenten over migratie en klimaatbeleid. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers verklaart in Trouw de oorlog aan het neoliberalisme. Thierry Baudet kondigt nog maar eens aan dat hij premier wordt.

WAAR WIJ NAAR LUISTEREN: De glans van Eric Wiebes is er alweer af. Met het opstappen van Hans Alders als Nationaal Coördinator Groningen is duidelijk geworden dat de minister van Economische Zaken toch niet zo’n haast maakt met de versterking van panden in aardbevingsgebied. Is dat alleen een kwestie van geld, of is er meer aan de hand? Dat bespreken Philip de Witt Wijnen en Milo van Bokkum in onze podcast Haagse Zaken.

WAT WIJ VOLGEN: Vandaag presenteert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn rapport over de aansprakelijkheid van Defensie voor schade bij personeel dat werd blootgesteld aan de kankerverwekkende chroom-6-verf. Het rapport, dat vrijdag al deels uitlekte, verwijt Defensie nalatigheid. “Het preventie- en zorgbeleid was ontoereikend”, aldus de RIVM. Zieke medewerkers en nabestaanden krijgen een collectieve regeling van Defensie, maar de vraag is of ze daar genoegen mee nemen.

QUOTE VAN DE DAG:

“Deze manier van praten krijg ik er niet uit. Maar het kan niet zo zijn dat als je niet in het standaard malletje van de politicus past, je het niet zou mogen doen. Dan krijg je een gekke eenheidsworst van mannen in strakke pakken die vlot praten.”

Minister Ingrid van Engelshoven (D66), die vandaag plannen presenteert die het Engels als onderwijstaal niet terugdringen, vertelt in de Volkskrant dat haar gestotter haar niet ongeschikt maakt voor de politiek.