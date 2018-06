Kan een eigen rechtbank het geweld in de CAR wél stoppen?

Waarom is de nieuwe rechtbank in het leven geroepen? Het besluit tot de vervolging van militieleiders en andere aanstichters van massaal dodelijke geweld dateert uit mei 2015. De CAR, met bijna 4,7 miljoen inwoners een van de armste en instabielste landen van Afrika, had net een periode van grof geweld achter de rug. In december 2013 vielen in de hoofdstad Bangui honderden doden door wraakacties van christelijke milities op moslimgroeperingen die eerder gewapenderhand de macht hadden overgenomen. Naar eigen zeggen voorkwam Frankrijk een groter bloedbad door het sturen van een interventiemacht. De daadwerkelijke oprichting van de rechtbank werd vertraagd. Er was bureaucratische rompslomp en er moesten gebouwen worden opgeknapt om onderdak te geven aan rechters, aanklagers en griffie. De belangrijkste vertragende factor was het oplaaien van geweld, eind 2016. In het hele land gingen milities en ‘zelfverdediginggroepen’ elkaar te lijf. In augustus 2017 zei een VN-hulpcoördinator dat „de eerste tekenen van genocide” te zien zijn. Sinds november 2016 zijn ruim 600.000 mensen van huis en haard verdreven. Lees ook het verhaal over de uitspraak van VN-hulpcoördinator Stephan O’Brien: ‘Genocide dreigt in Centraal-Afrikaanse Republiek’

Wat is precies een hybride rechtbank? De term hybride wordt gebruikt omdat het om een strafhof gaat waarin binnen- en buitenlandse juristen samenwerken. De rechters en ander personeel komen uit de Centraal-Afrikaanse Republiek zelf én uit het buitenland. Onder andere de VN-missie in de CAR en het Internationaal Strafhof in Den Haag geven juridische en technische ondersteuning. Twee jaar geleden publiceerden de VN een gedetailleerd overzicht van massamoorden en andere ernstige mensenrechtenschendingen tussen 2003 en 2015. Op dit moment helpen tweeduizend buitenlandse politieagenten onder VN-vlag bij de arrestatie van verdachten, maakte humanitair coördinator Najat Rochdi van de VN vorige week in Genève bekend. De hoofdaanklager van het nieuwe hof, kolonel Toussaint Muntazini Mukimapa, komt uit de Democratische Republiek Congo. Als advocaat-generaal bij het Hoge Militaire Hof in Congo was hij betrokken bij de vervolging van oorlogsmisdadigers in zijn land. Hij hielp ook mee Congolese verdachten naar het Internationaal Strafhof te krijgen.

Heeft de rechtbank kans van slagen? Dat is nog niet te zeggen, zegt historicus Thijs Bouwknegt, onderzoeker bij het NIOD Instituut voor Oorlogs, Holocaust en Genocide Studies. „In sommige landen zoals Sierra Leone en Senegal werden de hybride rechtbanken een succes, terwijl de rechtsgang in Oost-Timor en Cambodja werd gefrustreerd door politieke onwil en inmenging.” VN-coördinator Rochdin onderstreepte vorige week dat de humanitaire situatie alarmerend blijft tweet Het bijzondere van de nieuwe rechtbank is dat ze aan het werk gaat terwijl de conflicten in de CAR voortduren. „Vooral door het kordate optreden van Rwandese blauwhelmen is de situatie wel verbeterd. Op diverse plekken laait het geweld op, maar niet systematisch meer”, zegt Bouwknegt. VN-coördinator Rochdin onderstreepte vorige week dat de humanitaire situatie alarmerend blijft. Hoe bescherm je getuigen in die omstandigheden? Hoe pak je verdachten op en voorkom je dat strijdgroepen hen weer bevrijden? De cruciale vraag is of er voldoende goedbewaakte gevangenissen zijn om verdachten op te sluiten, zei aanklager Muntazini in november tegen Jeune Afrique. Maar „gerechtigheid zal zegevieren” , beloofde hij ook.