Kabinet: geen algeheel verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen

Er komt geen algeheel verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen in Nederland. Het kabinet ziet daar geen heil in omdat er onvoldoende draagvlak voor zou zijn onder de bevolking, schrijft persbureau ANP op basis van een Kamerbrief van minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus (CDA) en staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66). De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) adviseerde eind vorig jaar juist voor een dergelijk verbod.

De OVV noemde de jaarwisseling “het onveiligste feest van het jaar” vanwege de 11.000 incidenten - variërend van letselschade tot openbare geweldpleging - die er jaarlijks plaatsvinden. Naast gemiddeld één dode raken er jaarlijks ook zo’n vijfhonderd gewonden. Daarom adviseerde de raad onder leiding van voorzitter Tjibbe Joustra om de onveiligste soorten vuurwerk te verbieden, zoals vuurpijlen. Ook knalvuurwerk als rotjes zou volgens de OVV verboden moeten worden omdat dit soort vuurwerk uitnodigt tot roekeloos gedrag.

Bovendien is het voor de politie lastig vast te stellen of het gaat om illegaal knalvuurwerk of knalvuurwerk dat momenteel nog niet verboden is. Een algeheel verbod zou de gewenste duidelijkheid bieden. Het kabinet wil echter eerst andere maatregelen uitproberen, zoals het verplicht meegeven van vuurwerkbrillen en aansteeklonten bij de aankoop van vuurwerk. Grapperhaus en Van Veldhoven schrijven dat een verbod “pas in de rede ligt als andere maatregelen niet werken”.

Binnen het kabinet wordt verschillende gedacht over een algeheel verbod. De ChristenUnie is voor, VVD en CDA uitgesproken tegen.

VNG: verbod alleen effectief op landelijk niveau

Eerder op de dagen lieten de gemeenten aan minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) weten dat zij alleen iets zien in een vuurwerkverbod als dat landelijk wordt geregeld. Zij reageerden daarmee op een beleidsvariant die ook op tafel lag en waarbij het aan gemeenten werd overgelaten of zij een vuurwerkverbod zouden instellen. De VNG vreest dat dit leidt tot verschuiving van het probleem naar buurgemeenten.