Premier Jordanië na dagen van protest afgetreden

De Jordaanse premier Hani Mulki heeft maandagmiddag zijn ontslag ingediend bij koning Abdullah II. Dat meldt persbureau AP na een verklaring van het Koninklijk Huis. Het aftreden van Mulki volgt op grootschalige demonstraties tegen zijn hervormingsbeleid. Het waren de grootste protesten in vijf jaar. De koning zou de huidige minister van Onderwijs Omar al-Razzaz hebben gevraagd een nieuw kabinet te vormen.

De afgelopen dagen gingen duizenden mensen de straat op om het aftreden van Mulki te eisen. Ze keerden zich tegen de plannen van Mulki om de inkomensbelasting en vennootschapsbelasting te verhogen. De politie pakte bij de demonstraties zeker zestig mensen op en meer dan veertig politieagenten raakten gewond. Mulki kondigde zondag nog aan de hervormingsplannen door te zetten en zei dat het wetsvoorstel ter goedkeuring bij het parlement lag.

Hervormingen

De belastingverhoging is onderdeel van een breder hervormingsplan, gesteund door het Internationaal Monetair Fonds (IMF), in de hoop de staatsschuld naar beneden te brengen. Volgens de premier zou de belastingverhoging vooral hoge inkomens raken en de sociale ongelijkheid verkleinen. Eerder dit jaar verhoogde de premier al de btw en schrapte hij de subsidie op brood.

Koning Abdullah II maande zondag nog tot rust en riep op tot “een nationale dialoog” om overeenstemming te bereiken. Volgens de koning had de onrust in de regio invloed op de economische situatie in het land. Het land worstelt met de opvang van miljoenen vluchtingen. Mulki was sinds 2016 premier van Jordanië en moest voor economische groei zorgen.