‘Ik mag weer rood staan, maar dat wil ik niet’

in

‘Mijn vrijheid als postbezorger vind ik heerlijk. Met haast zet ik een stapje sneller en als ik een uur later wil beginnen, is dat ook goed. Met warm weer is er niemand die zegt dat ik niet eventjes mag zitten. Ik doe dit werk al vijf jaar, zo’n 15 uur per week, terwijl de kinderen op school zitten.

„Voor de crisis hadden mijn man en ik ons eigen bedrijf in de dienstverlening: schoonmaken, vergaderruimtes klaarmaken, de catering verzorgen. We werkten zestig uur per week en verdienden grof.

„In die tijd was het lang leve de lol. We kookten maximaal één keer per week en gingen altijd uit eten of bestelden wat. In een zeldzaam vrij weekend vlogen we naar Rome. Dan sliepen we in een duur hotel, bestelden een champagneontbijt. Helemaal verwend. Maar niet langer dan twee dagen, dan moesten we weer werken.

„Met de pieken kennen we ook de dalen. Op een maand na heeft ons bedrijf tien jaar bestaan. Het ging mis tijdens mijn tweede zwangerschap, ten tijde van de financiële crisis. Ik was acht maanden lang ziek. We moesten mensen inhuren om het bedrijf draaiende te houden, maar die kosten bleken niet gedekt door de verzekering. Toen ontstonden er dusdanige schulden dat we de stekker eruit trokken.

„Nu werkt mijn man als verkeersregelaar in de Randstad, als coördinator en projectleider. We verdienen weer genoeg om dingen te doen die we leuk vinden.”

uit

‘Na het faillissement zaten we drie jaar in de schuldsanering. Ik leerde toen creatief met geld omgaan. Dan belde ik een energieleverancier om te vragen naar hun laagste tarief. Vervolgens belde ik mijn huidige aanbieder en speelde ze tegen elkaar uit om zo de bodemprijs te bereiken.

„Ik heb nog steeds bepaalde trucjes om dingen goedkoop te doen. Bij de Jumbo kun je eten op de dag van de houdbaarheidsdatum gratis meenemen. Ik geef maximaal 70 euro per week uit aan boodschappen voor mijn gezin, dat haalt echt bijna niemand. Voor kleding zit ik bij weggeefhoeken op Facebook.

„Veel geld gaat naar hobby’s. Onze dochters Caressa (11) en Aminda (9) zitten bij een twirl- en muziekvereniging waar ze steeds nieuw glitterpakjes voor nodig hebben. Mijn man is dol op de Playstation en heeft een uitgebreid sportpakket op tv.

„Vorige maand waren we twee weken op vakantie naar Marokko. Op het schoolplein vroegen ze: maar hoe betaal je dat? Ga maar eens fietsen, zeg ik dan, en zie hoeveel je bespaart. Een auto zien we echt als luxe. We willen volgend jaar naar Zuid-Amerika, maar weten nog niet of we dat financieel halen. Anders wordt het ’t jaar daarop. Inmiddels zijn we uit de schuldsanering. Ik ben er trots op dat we geen euro schuld meer hebben. Ik mag weer rood staan, maar dat wil ik niet.”