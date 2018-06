Hongaarse regeringspartij Fidesz verbreekt banden met CDA

De Hongaarse regeringspartij Fidesz heeft alle banden met haar Nederlandse zusterpartij het CDA verbroken. Vice-voorzitter Katalin Novák schrijft in een woedende brief aan CDA-leider Buma dat de Nederlandse christen-democraten een grote reeks leugens verspreiden over de politiek van Fidesz.

Zolang het CDA haar excuses niet aanbiedt schorten de Hongeren alle contacten op en zal de partij in het Europese christen-democratische samenwerkingsverband EVP geen CDA-kandidaten steunen.

Kritiek

Aanleiding voor de boosheid bij de partij van premier Orban is aanvaarding van een resolutie door het CDA-congres afgelopen zaterdag waarin ernstige kritiek wordt geleverd op de partij. Er wordt onder andere in uitgesproken dat de democratische rechtsstaat in Hongarije door een grondwetswijziging bedreigd lijkt te worden.

Het CDA eist dat Fidesz zich aan de minimumnormen (‘rode lijnen’) van de Europese Volkspartij houdt. Blijft verbetering uit dan zou de EVP als uiterste middel tot opschorting van het lidmaatschap van Fidesz moeten overgaan.

Het CDA kreeg in Nederland al langer kritiek te verduren dat het in de Europese Unie samenwerkt met de partij van Victor Orban.