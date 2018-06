‘Gevaarlijke situaties gevangenis Alphen a/d Rijn door onderbezetting’

Afgelopen twee jaar zat gemiddeld 10 procent van de cipiers van de gevangenis van Alphen aan den Rijn ziek thuis. Dat meldt Omroep West. Personeel en gevangenen zeggen tegen de omroep dat zij zich onveilig voelen doordat het tekort niet adequaat wordt opgevangen.

Externe beveiligers vullen deels de gaten op die ontstaan door het ziekteverzuim. Dit is een probleem, zegt Yntse Koenen van vakbond FNV, omdat deze beveiligers geen ambtseed afgelegd hebben, niet getraind zijn in de omgang met gedetineerden en nieuw zijn in hun teams. Zo ontstaan gevaarlijke situaties, aldus Koenen. “Wij vinden dat de bewaking van burgers in handen moet zijn van personeel in overheidsdienst, niet van medeburgers uit de privésector.” Ook verhoogt het ziekteverzuim de werkdruk voor de cipiers die wel op werk verschijnen. Dit leidt vervolgens weer tot hogere uitval.

Bovendien zouden sommige afdelingen gesloten vanwege het personeelstekort, aldus de omroep. Hierdoor zitten gedetineerden langer dan nodig in het huis van bewaring, waar zij minder vrijheden krijgen, zoals sporten en werken. Anderen die verzorging nodig hebben, krijgen die niet.

Wervingscampagne

De Dienst Justitiële Inrichtingen kan zich niet vinden in het geschetste beeld. Penitentiaire inrichtingen in het hele land zouden kampen met personeelstekorten “maar die worden overal opgevangen door collega’s en extern ingehuurde krachten”. Daarnaast is de Alphense gevangenis bezig met een wervingscampagne; er zouden zich al meer dan honderd kandidaten hebben gemeld.

Het relatief hoge ziekteverzuim – zo’n 10 procent hoger dan in de zorg – komt volgens het ministerie door het grote aantal medewerkers met een ernstige ziekte. Het merendeel van het personeel van de in 2016 gesloten gevangenis in Zoetermeer werd overgeplaatst naar Alphen aan den Rijn. De onzekerheid bij medewerkers gedurende dit proces zou onder hen tot veel langdurige ziekteverzuim hebben geleid.

Staking

Vorige week hielden cipiers van de gevangenis in Alphen aan den Rijn een werkonderbreking om een salarisverhoging van 3,5 procent af te dwingen voor hen en alle ongeveer 120.000 ambtenaren in dienst van het Rijk. Vakbonden zijn hier nu over in gesprek met minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66). In november 2017 is 100 miljoen euro extra toegezegd voor de personeelsbudgetten van alle penitentiaire inrichtingen in Nederland.