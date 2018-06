Franse hotelgroep Accor wil aandeel in Air France-KLM

Het aandeel Air France-KLM opende maandagochtend in Parijs flink hoger op berichten dat de Franse hotelgroep Accor een belang in het luchtvaartbedrijf wil nemen. Volgens Franse media zou het bedrijf de aandelen van de Franse staat geheel of gedeeltelijk willen overnemen. Woordvoerders van het Franse ministerie van Financiën willen nog niet op het nieuws reageren.

Na berichten in de Franse financiële kranten Les Echos en La Tribune, bevestigde Accor zondagavond dat het al enkele jaren met het luchtvaartbedrijf praat over samenwerking en „mogelijke aankoop van een minderheidsaandeel”. Die gesprekken zijn nu hervat, laat de eigenaar van ketens als Ibis, Sofitel en Pullman weten.

Frankrijk bezit op dit moment 14,3 procent van de aandelen van Air France-KLM. Mede daardoor heeft de politiek een stevige greep op het bedrijf, vaak tegen de zin van leidinggevenden en zelfs van sommige vakbonden. Kort na het opstappen van bestuursvoorzitter Jean-Marc Janaillac riep econoom Nicolas Bouzou de Franse staat in NRC op om de aandelen van de hand te doen „om Air France te redden”.

Crisis

Janaillac zelf, die ontslag nam nadat het Franse personeel in een consultatie een cao-bod had afgewezen, wees er bij zijn afscheid op dat Air France nog te veel de „cultuur van een overheidsbedrijf” heeft. Zijn onverwachte vertrek heeft het moederbedrijf van KLM in de grootste crisis gestort sinds de fusie in 2004. Vijftien stakingsdagen bij Air France zouden het bedrijf dit jaar al zo’n 400 miljoen euro hebben gekost.

Voormalig staatsbedrijf Air France werd pas in 2004 geprivatiseerd en zou nu nog altijd „te verticaal en te verzuild” zijn, zei Janaillac. Omdat de staat door veel mensen gezien wordt als een „verzekering voor alle risico’s” is het moeilijk van het bedrijf een concurrerende marktpartij te maken. Het zou „makkelijker zijn als de staat zich uit het kapitaal van de groep terugtrekt”, schreef Janaillac vorige maand in Le Figaro.

Volgens Les Echos zou de Franse staat drie mogelijkheden bestuderen: een volledige verkoop van het belang aan Accor, een gedeeltelijke verkoop of een aandelenruil, waarbij de staat een klein belang in Accor krijgt.

Nationaal Belang

Los van de voor de hand liggende synergie tussen een hotelketen en een luchtvaartbedrijf, zou Accor ook een bedrijfsstrategisch belang hebben. Het hoopt met de deal te kunnen voorkomen dat de Chinese aandeelhouder Jin Jiang een te grote greep op het bedrijf krijgt of zelfs een volledige overname voorstelt. Jin Jiang, ook al eigenaar van Louvre Hotel Group (Kyriad, Campanile) heeft nu 12,3 procent van Accor. Het nationale belang van een luchtvaartmaatschappij zou ook Accor Frans moeten houden.

De waarde van het aandeel Air France-KLM is sinds de stakingen ongeveer gehalveerd. Het belang van de Franse staat is tegen de koers van afgelopen vrijdag zo’n 439 miljoen euro waard. Bij het openen van de Parijse beurs kreeg Air France-KLM er maandagochtend zo’n 5 procent bij. Accor haalde in 2016 een wereldwijde omzet van 5,6 miljard euro. De voormalige Franse president Nicolas Sarkozy is ‘onafhankelijk directeur’ bij Accor.