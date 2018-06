Familie Nouri naar arbitragecommissie KNVB

De familie van Abdelhak Nouri stapt naar de arbitragecommissie van de KNVB. De jonge Ajacied zou niet de juiste zorg hebben gekregen toen hij bijna een jaar geleden tijdens een oefenwedstrijd in Oostenrijk in elkaar zakte. Door het incident liep de 21-jarige middenvelder blijvende hersenschade op.

Uit videobeelden zou blijken dat de hartmassage van Nouri te laat op gang kwam, maar volgens de advocaat van de familie weigert Ajax enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid te aanvaarden. Advocatenkantoor De Vries & Kasem, verantwoordelijk voor de woordvoering van de familie, concludeert dat overleg met de Amsterdamse club verder zinloos is en schrijft in een verklaring:

“Niet alleen leeft de familie nu bijna een jaar met de ernstige gevolgen van de collaps van Abdelhak, zij moeten nu ook leven met de wetenschap dat deze gevolgen hoogstwaarschijnlijk hadden kunnen worden voorkomen indien op een juiste en adequate wijze zou zijn ingegrepen.”

Eerste minuten niet begonnen aan hartmassage

De procedure bij de arbitragecommissie dient “niet alleen de belangen van Abelhak Nouri, maar de gehele voetbalwereld”, staat in de verklaring. Een woordvoerder van Ajax wilde niet direct reageren. Volgens de NOS zal de KNVB nu een commissie gaan samenstellen om zich over de kwestie te buigen. De familie zou niet naar de rechtbank kunnen stappen vanwege bepalingen in het contract van Nouri.

Nouri zakte op 8 juli in de 71ste minuut van de wedstrijd tegen Werder Bremen in elkaar. Clubarts Don de Winter was al snel ter plaatse, maar zeker de eerste vijf minuten werd nog niet begonnen aan een hartmassage. Ook bleek uit NRC-onderzoek dat eerder al een hartafwijking was geconstateerd bij de voetballer, die door medische staf van de KNVB als ongevaarlijk werd beoordeeld.