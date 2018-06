Facebook gaf telefoonmakers toegang tot persoonlijke data

Telefoonfabrikanten hebben al jarenlang toegang tot persoonlijke informatie van Facebookgebruikers. Dit blijkt uit onderzoek van The New York Times. Facebook sloot de afgelopen jaren contracten met minstens zestig fabrikanten, waaronder Apple, Samsung en BlackBerry.

Facebookgebruikers hebben volgens The New York Times geen expliciete toestemming gegeven voor het delen van hun gegevens met derden. De bedrijven konden onder meer de relatiestatus, politieke voorkeuren, religie en aanwezigheid bij evenementen van gebruikers inzien. Ze konden bovendien niet alleen bij de gegevens van de gebruiker zelf, maar ook van diens Facebookvrienden.

Rommelen in persoonlijke ruimte

Hierdoor konden bedrijven als Apple en Samsung ook gegevens inzien van mensen die er zelf expliciet voor kozen hun informatie af te schermen voor derden. Volgens privacyexpert Ashkan Soltani kunnen de techbedrijven “rommelen” in de persoonlijke ruimte van Facebookgebruikers. Tegen The New York Times zegt hij:

“Het is alsof je sloten op je deuren laat plaatsen om er vervolgens achter te komen dat de slotenmaker sleutels heeft uitgedeeld aan al zijn vrienden.”

Het is niet duidelijk wat de bedrijven precies met de gegevens gedaan hebben. Facebook stelt dat er geen signalen zijn dat de data zijn misbruikt.

Cambridge Analytica

Volgens Sandy Parakilas, een voormalig Facebookmedewerker en uitgesproken criticus van het bedrijf, lijken de contracten met fabrikanten op de contracten die Facebook had met het omstreden databedrijf Cambridge Analytica. Deze firma had toegang tot persoonlijke gegevens van 87 miljoen Facebookgebruikers en misbruikte dat onder meer voor politieke beïnvloedingscampagnes.

Ook benadrukt Parakilas dat Facebookoprichter Mark Zuckerberg in het Amerikaanse Congres beloofde dat het voortaan niet meer mogelijk zou zijn dat Facebookgebruikers informatie van hun contacten verspreiden.

Facebook reageert defensief

Facebook reageerde defensief op het verhaal van The New York Times. Volgens het techbedrijf is er geen sprake van misbruik van de data door fabrikanten. Ook stelt Facebook dat het grootste gedeelte van de data is opgeslagen op de telefoons van gebruikers, niet op servers van Facebook noch van een telefoonfabrikant.

Ook zegt Facebook dat de fabrikanten contracten hebben getekend om misbruik van persoonlijke gegevens tegen te gaan. Het nakomen hiervan zou “vanaf het begin strikt zijn gecontroleerd”.