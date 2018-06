De speelgoedwinkel heeft het zwaar

Terwijl de meeste winkels profiteren van de grote economische voorspoed heeft de traditionele speelgoedwinkel het moeilijk. Volgens de nieuwste cijfers van het CBS zagen verkopers van speelgoed en spellen hun omzet in het eerste kwartaal afnemen met 13 procent op jaarbasis, de sterkste daling in bijna vijf jaar.

De speelgoedwinkel is daarmee een van de weinige negatieve uitschieters in een sector die verder gestaag groeit. Alleen verkopers van schoenen en lederwaren kenden eveneens een moeizaam kwartaal, zo meldt het CBS dinsdag. De omzet van de detailhandel in zijn geheel steeg in de eerste maanden van het jaar met 2,3 procent. Het was voor de zeventiende keer op rij dat winkeliers hun inkomsten zagen oplopen.

Uit het straatbeeld

Dat de omzet van fysieke speelgoedwinkels terugloopt, is niet nieuw: de daling is al sinds 2011 gaande. Een belangrijke oorzaak is dat consumenten hun dozen Lego en Woezel en Pip-knuffels steeds vaker online kopen. Een van de grootste concurrent op dat gebied is Bol.com, zegt sectorspecialist Max Erich van ING. „Zij zijn een paar jaren geleden begonnen met de verkoop van speelgoed en hebben sindsdien een groot aandeel van fysieke winkels overgenomen.”

Bijna de helft (45 procent) van al het speelgoed wordt inmiddels via internet verkocht, zo becijferde marktonderzoeker GfK onlangs. Vier jaar geleden was dat nog maar een kwart. Toch is dat volgens Erich niet de enige oorzaak voor de terugval. „In de winkelstraat zelf is eveneens veel concurrentie. Supermarkten en winkels Action hebben nu ook speelgoed in de winkel liggen, tegen hele scherpe prijzen.”

Het gevolg is dat de speelgoedwinkel langzaam uit het straatbeeld verdwijnt. Bij de laatste CBS-telling van vorige maand waren er nog iets meer dan duizend van dat soort speciaalzaken over. In 2013 waren dat er nog iets meer dan 1.300.