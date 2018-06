Ambulancepersoneel krijgt nog dit jaar meer loon

Ambulancemedewerkers krijgen nog dit jaar meer loon. Vakbonden FNV en CNV Zorg & Welzijn kondigden dat maandag aan na overleg met werkgeversorganisatie Ambulancezorg Nederland. Hoeveel de loonsverhoging precies inhoudt, maakt FNV dinsdag bekend. Daar wordt nog over onderhandeld, zegt FNV Zorg & Welzijn-bestuurder Fred Seifert.

Om het personeelstekort op te lossen worden daarnaast de salarissen vanaf volgend jaar gelijkgetrokken met die van ziekenhuismedewerkers zoals verpleegkundigen. Hierdoor moet de overstap naar ambulancewerk aantrekkelijker worden. Nu nog krijgt ziekenhuispersoneel beter betaald. Ook hebben de vakbonden en werkgevers afspraken gemaakt over het tegengaan van het extern inhuren van mensen om roostergaten op te vullen. Wat die afspraken precies zijn, wil bestuurder Seifert maandag niet zeggen.

Personeel van de ambulante nooddiensten voerden lang actie voor betere arbeidsvoorwaarden. De werkdruk onder ambulancepersoneel wordt door hen als te hoog ervaren, waardoor ze bijvoorbeeld aanrijtijden niet meer konden halen. Minister Bruins (Medische Zorg) stelde daarom in november 19,5 miljoen euro beschikbaar om problemen in de sector op te lossen.

Tegenover NRC erkende directeur Jaap-Frank Ponstein van Ambulance Amsterdam eerder dat de hoge werkdruk een probleem is onder ambulancepersoneel.

“Er is eigenlijk continu stress. Het personeel heeft amper tijd om naar de wc te gaan of te eten. We hebben structureel mensen te weinig. Dertig van de 190 vacatures krijgen we niet vervuld.”