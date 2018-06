Ambassadeur VS in Berlijn breekt lans voor conservatisme

Als het de bedoeling van Richard Grenell was om het diplomatieke wereldje in Berlijn wat op te schudden, dan is hij daar glansrijk in geslaagd. Grote ergernis heeft hij als nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Duitsland ook gewekt.

Want Grenell, voormalig commentator bij Fox News, stelt zich niet op als een discrete diplomaat die achter de schermen de plooien gladstrijkt tussen zijn regering en die van het gastland. Hij ziet zijn rol eerder als politiek pleitbezorger van Donald Trump, ook als hij daarmee de Duitse regering bruuskeert.

Dezer dagen kwam dat Grenell (51) te staan op een verzoek om opheldering van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken. In een interview met de rechts-nationalistische site Breitbart had Grenell dit weekeinde gezegd dat hij conservatieve politieke bewegingen in heel Europa wil steunen. Hun succes is volgens hem het gevolg van „de mislukte politiek van links”.

Door de verkiezing van Trump, aldus Grenell, pikken ook in Europa mensen het niet meer „dat de politieke klasse vóór verkiezingen bepaalt wie gaat winnen”. Er zou massale steun zijn voor kandidaten die „consequent conservatief” beleid bepleiten op het terrein van migratie, belastingen en de beperking van bureaucratie. Enthousiast noemt Grenell de Oostenrijkse kanselier Kurz (een uitgesproken criticus van het vluchtelingenbeleid van bondskanselier Merkel) „een rockstar. Ik ben een fan.”

Openlijk uitgesproken voorkeuren van diplomaten voor bepaalde politieke bewegingen kunnen al snel uitgelegd worden als inmenging in de binnenlandse aangelegenheden. Juist nu zou een Amerikaanse ambassadeur die vertrouwen geniet in politiek Berlijn zeer welkom zijn, omdat de betrekkingen tussen de VS en Duitsland slecht zijn. De dreigende handelsoorlog, het besluit van Trump om het klimaatverdrag én het nucleaire akkoord met Iran op te zeggen, hebben daartoe bijgedragen.

Op zijn eerste dag, enkele uren nadat Trump het Iraanse akkoord had opgezegd, twitterde Grenell meteen dat „Duitse bedrijven die zaken doen met Iran daar onmiddellijk mee moeten stoppen”. Dat viel in Berlijn niet goed.

As @realDonaldTrump said, US sanctions will target critical sectors of Iran’s economy. German companies doing business in Iran should wind down operations immediately. — Richard Grenell (@RichardGrenell) 8 mei 2018

Grenell was onder president George W. Bush acht jaar woordvoerder van de Amerikaanse ambassadeur bij de VN, daarna richtte hij een bedrijf voor media-advies op en was hij ac tief als politiek commentator.

Als een van de weinige hooggeplaatste Republikeinse regeringsfunctionarissen is hij openlijk homoseksueel. Op zijn eerste dag in Duitsland twitterde de ambassade een foto van Grenell met echtgenoot en hond op het Berlijnse vliegveld waar ze zojuist waren geland.

Willkommen in Berlin, Botschafter Grenell, Herr Lashey, und Lola! Welcome to Berlin, Ambassador Grenell, Mr. Lashey, and Lola! pic.twitter.com/VKozc4Oiar — US-Botschaft Berlin (@usbotschaft) 8 mei 2018

Het interview van dit weekeinde bewijst volgens vicevoorzitter Schäfer-Gümbel van regeringspartij SPD dat Grenell niet op zijn plaats is. „De burgers van Europa laten zich niet door een Trump-vazal zeggen waar ze op moeten stemmen.”

In Amerika twitterde de Democratische senator Murphy geërgerd dat Grenell hem voor zijn benoeming had verzekerd dat hij zich in Duitsland niet met politiek zou inlaten.

Grenell reageerde maandag dat het idee dat hij bepaalde partijen steunt „belachelijk” is. Maar „ik blijf bij mijn opmerkingen dat we het ontwaken van de zwijgende meerderheid beleven, van degenen die de elites en hun bubbel verwerpen – aangevoerd door Trump.”