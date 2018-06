85 kandidaten burgemeesterschap Amsterdam

85 mensen hebben gesolliciteerd naar het ambt van burgemeester van gemeente Amsterdam. Dat meldde de commissaris van de koning in Noord-Holland Johan Remkes aan de Amsterdamse gemeenteraad.

De sollicitatieprocedure werd in mei heropend. In de eerste ronde zouden te weinig geschikte kandidaten hebben gereageerd. Slechts vier van de 29 sollicitanten hadden ervaring in het openbaar bestuur. Nu zijn dat er veertien. Van de 85 kandidaten zijn er 16 vrouw.

Vertrouwenscommissie

Remkes gaat binnenkort met de vertrouwenscommissie in overleg om de kandidaten te selecteren met wie zij in gesprek gaan. In deze vertrouwenscommissie hebben alle twaalf partijen één zetel. Uit de ronde met sollicitatiegesprekken komen twee kandidaten voort. De gemeenteraad kiest vervolgens in een besloten zitting de burgemeester. Het streven is om dit vóór het zomerreces te doen.

De vacature volgde op het overlijden van Eberhard van der Laan (PvdA) in oktober 2017. Het burgemeesterschap wordt momenteel waargenomen door de 70-jarige Jozias van Aartsen (VVD).

Zeldzame heropening

Dat een vacature voor het burgemeesterschap wordt heropend is een zeldzaamheid. Volgens het Nederlands Genootschap van Burgemeesters gebeurde het in geen jaren, op uitzondering van Zaanstad afgelopen jaar na. Oud-hoogleraar lokaal bestuur Wim Derksen noemde het vorige maand tegenover NRC “heel bijzonder”.

Hij ziet twee mogelijke verklaringen: óf er is inderdaad te weinig kwaliteit onder de sollicitanten, óf – en dat acht hij waarschijnlijker - de vertrouwenscommissie wilde iemand laten solliciteren die dat in de eerste ronde nog niet deed.