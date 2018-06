Vijftien agenten gewond na Duits muziekfestival

In het Duitse Darmstadt zijn zondagnacht zeker vijftien politieagenten gewond geraakt nadat ze werden belaagd na een muziekfestival. Er werden zeker tachtig verdachten gearresteerd. Dat schrijft de politie in een verklaring.

Na afloop van het festival in de nacht van zaterdag op zondag werden de agenten onder meer bekogeld met flessen. De politie kreeg assistentie uit andere regio’s om de situatie onder controle te krijgen. In het persbericht zegt politiechef Bernhard Lammel het incident “te betreuren”: “Zo’n uitbarsting van geweld kan door niets worden gerechtvaardigd.” Het is nog niet duidelijk waarom de politie werd aangevallen. Er wordt nog onderzoek gedaan.

Het vierdaags muziekfestival Schlossgrabenfest trekt jaarlijks zo’n 400.000 bezoekers en is een van de grootse evenementen in de regio. Er traden meer dan honderd artiesten op.