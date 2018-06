De Fanny Blankers-Koen Games: stap 1 in de revolutie van de atletiek

Met een brede glimlach wijst Jos Hermens naar de goed bezette tribunes van het Fanny Blankers-Koen Stadion in Hengelo. De veranderingen sorteren effect, constateert de atletenmanager en toernooiorganisator. Hij heeft de kaartverkoopcijfers nog niet gezien, maar dat de FBK Games meer publiek trokken dan voorheen kan hij zonder getallen wel vaststellen. Stap één op weg naar een revolutie is gezet. Nu doorpakken, vindt Hermens, want het conservatisme moet hoognodig uit de atletiek verbannen worden.

Prachtig een atletiekwedstrijd, en prachtig die Nederlandse successen van de laatste jaren. Dafne Schippers is een zegen voor de Nederlandse sport in het algemeen en atletiek in het bijzonder, maar ook zij trekt niet significant meer toeschouwers naar de stadions. Er moet meer gebeuren, vindt Hermens, die besloot het voortouw te nemen. De FBK Games zijn onder zijn bezieling een proeftuin geworden, met battles tussen atleten, een technologisch novum en meer entertainment. De toeschouwer moet geboeid én vermaakt worden, maar vooral begrijpen waar-ie naar kijkt.

Dafne Schippers tijdens de 200 meter vrouwen. Foto Vincent Jannink/ANP

Waarom uit de stoel komen?

„Waarom zouden mensen naar een stadion gaan waar het programma onoverzichtelijk is, omdat onderdelen gelijktijdig worden afgewerkt?”, vraagt Hermens retorisch. „Hier hoogspringen, daar verspringen en gelijktijdig wordt er volgens de speaker ook nog een toptijd op de 800 meter gelopen. Dan mis je wel eens iets. Mij overkwam dat vorig jaar toen de Oekraïense Mariya Lasitskene bijna een wereldrecord sprong. Waarom zou je uit je stoel komen als je thuis alles met herhalingen voorgeschoteld krijgt?”

Zo kon het gebeuren dat het Fanny Blankers-Koen Stadion zondagmiddag een atletiekarena annex podium voor artiesten was. Met een ingekort programma, maar wel elke discipline afzonderlijk belicht. Dat had effect gezien de toegenomen belangstelling, al werkte het weer wel mee. In die vernieuwingsdrang ging het effect van de battles evenwel verloren. De aangekondigde tweestrijd op de 200 meter tussen bijvoorbeeld Dafne Schippers en de Nigeriaanse Blessing Okabare was niet zichtbaar. Er streden gewoon acht atletes in acht banen, zoals altijd. „Die battles moet je zien als publiekstrekkertje”, verdedigde FBK Games-directeur Hans Kloosterman zich.

Wat eveneens misging, was de mondiale primeur van de wavelight, een gekleurd ledlampje dat aan de rand van de baan de lopers het tempo van een vooraf ingestelde eindtijd aangeeft. Gewoon met het lampje meelopen, dus. Een novum dat de wereldatletiekbond IAAF, tot woede van Hermens, aanvankelijk afkeurde. „Mechanische hulpmiddelen zijn verboden, was de uitleg. Mechanisch? Het is technologisch”, briest Hermens. Om eraan toe te voegen: „Altijd gezeik met de IAAF. Als het om vernieuwingen gaat, is atletiek een kutsport.”

FBK Games als kraamkamer

Door inmenging van Hermens’ goede vriend en IAAF-voorzitter Sebastian Coe kon de wavelight alsnog geïntroduceerd worden. Hij gaf de atletenmanager in een persoonlijke brief toestemming de innovatie uit te proberen, „omdat de atletiek veranderingen nodig heeft en vernieuwers steun verdienen”. Coe tot slot: „Laat de FBK Games een van de kraamkamers zijn.”

Aantrekkelijk voor het publiek, redelijk nutteloos voor atleten, was de conclusie na het experiment met de wavelight. Vanaf de tribune is goed te zien of de atleten de gewenste tijd lopen, de atleten gaan vooral op hun gevoel af. De Australische 800-meterloper Jospeh Deng wist helemaal niet dat er een lampje ‘meeliep’. Het was hem ontgaan, evenals de Duitser Marc Reuther, die verbaasd opkeek toen hem naar zijn ervaring met de wavelight gevraagd werd. De verklaring van ‘haas’ Bram Som, die bij de ontwikkeling van het lampje door een Zeewoldense firma betrokken was: „Kwestie van wennen. Het is vooral een service aan het publiek. En een geweldige hulp bij de training, is mijn ervaring. Vooral kinderen vinden het fantastisch.”

De haperingen in Hengelo maken Hermens niet kopschuw. Integendeel, hij wil zijn ervaringen van de FBK Games ook gebruiken bij vernieuwing van Diamond-Leaguewedstrijden. Als organisator van de editie in Shanghai constateert hij steeds meer lege tribuneplaatsen, een tendens die ook in andere steden zichtbaar is. Nu nog zijn collega-organisatoren overtuigen. Hij heeft de steun van Coe. Die is glashelder in zijn brief aan Hermens: „De atletiek moet worden veranderd en we hebben organisatoren nodig die het lef hebben die door te voeren. Ik ben niet bang voor wijzigingen. Sterker, ik omarm ze.”