Rotterdam stevent af op college zonder Leefbaar

Hiermee lijkt de wekenlange impasse in de Rotterdamse formatie doorbroken. Ook betekent dit dat Leefbaar Rotterdam, met elf zetels de grootste partij, buiten het stadsbestuur dreigt te vallen. De harde verkiezingscampagne en de onderlinge verschillen en verhoudingen hebben het lastig gemaakt om tot een meerderheidscoalitie te komen.

De vier partijen VVD, D66, GroenLinks en PvdA hebben ieder vijf zetels behaald bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Samen met CDA en CU-SGP komen ze uit op een minimale meerderheid van 23 op 45 raadszetels, net als de vorige coalitie (van Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA). In totaal telt de Rotterdamse gemeenteraad sinds de verkiezingen dertien fracties.

Raamwerk

De formatie in Rotterdam verloopt anders dan gebruikelijk. Omdat de partijen er lange tijd onderling niet uit konden komen, hebben VVD en GroenLinks het initiatief genomen en de informateurs aangesteld. Duisenberg en Rosenmöller hebben gepraat met alle partijen en op basis daarvan een ‘concept-raamwerk’ voor een mogelijk coalitieakkoord opgesteld. Dit raamwerk omvat onder meer een stedelijk energieakkoord, een betere inkomens- en arbeidsmarktpositie voor kansarmen en meer woningen voor middeninkomens. Op dit concept hebben alle partijen, ook GroenLinks en VVD, kunnen ‘solliciteren’ voor deelname in een levensvatbare coalitie met draagvlak, een "stabiele meerderheidsvariant". Aanstaande dinsdag presenteren de twee informateurs hun ‘definitieve raamwerk’ voor een coalitieakkoord.

Fractievoorzitter Judith Bokhove van GroenLinks in Rotterdam noemt de combinatie VVD, D66, GroenLinks, PvdA, CDA en CU-SGP net als de informateurs een "middenvariant". "Er is lang en hard onderhandeld’’, zegt ze aan de telefoon. "We hebben alle varianten bediscussieerd. Het raamwerk hebben we superneutraal opgesteld. Alle partijpolitiek hebben we daarbij opzij gezet."

Een coalitie met twee rechtse partijen, VVD en Leefbaar, had voor GroenLinks en andere linkse partijen niet de voorkeur. Bokhove: "Dan slaat de balans door naar rechts en heb je een hele grote linkse oppositie. Uiteindelijk zijn er 25 zetels in de raad op basis van linkse of progressieve stemmen. Daar moet je ook recht aan doen. Dit is goed voor de stad."

Partijleider Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam ziet deze formatie met een ‘raamwerk’ als "mislukt’’. "Links heeft dit erdoor gedramd’’, zegt hij. "Het is een belediging aan de kiezers van Leefbaar, de grootste partij in de raad. We zijn niet eens uitgenodigd op gesprek. Als we onderhandeld hadden en we waren er niet uitgekomen, dan had ik dit kunnen accepteren. Maar de linkse, grootste verbinders in de raad blijken ook goed in staat om bruggen af te breken.’’

"Ik vind het jammer dat de VVD ook door de pomp is gegaan’’, zegt Eerdmans. "Ik heb vorige week pas voor het eerst met GroenLinks en VVD in één kamer gezeten, om te praten over waarom we niet gewoon konden onderhandelen. Rechts stond open voor links, maar links stond niet open voor rechts. Er was geen uitgestoken hand."