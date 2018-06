Revalideren doen voetballers in Zeist

Profvoetballers met een voorstekruisbandblessure revalideren in Zeist. Al jaren. Maar bij het Sport Medisch Centrum (SMC), gevestigd op het terrein van voetbalbond KNVB, kunnen ook amateurs en scheidsrechters, van alle leeftijden, terecht. Onder leiding van de groep sportartsen en fysiotherapeuten wordt binnen én buiten gewerkt aan het herstel. Door de een elke dag, door de ander een paar keer per week. De pechvogels werken bij het SMC samen aan hun herstel en vinden zo bij elkaar de broodnodige steun. Revalideren van een zware blessure duurt maanden; het is een loodzwaar en vaak toch ook eenzaam traject.