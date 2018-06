Politie schiet op agressieve man in de Dom in Berlijn

Een Duitse politieagent heeft zondag in de Dom in Berlijn geschoten op een 53-jarige man die daar grote paniek veroorzaakte. Dat meldt persbureau Reuters. Volgens de Duitse politie is de man daarbij gewond geraakt aan beide benen.

De man zou volgens de Duitse krant Die Welt hebben geschreeuwd en geraasd, en een mes hebben getrokken in de kathedraal. Er waren op dat moment zo’n honderd mensen aanwezig in de kerk.

Op videobeelden die rondgaan op sociale media is te zien hoe gewapende politieagenten het gebied rond de Dom afzetten en hoe er twee ambulances voor de ingang van de Berlijnse toeristische attractie staan geparkeerd. Toen de politieschoten vielen was de kathedraal al ontruimd.

Een woordvoerder van de politie bevestigt tegen Reuters dat er is geschoten in de Berliner Dom. Volgens Die Welt is gearresteerde man een Oostenrijker. Hij zou tijdens zijn aanhouding een agent hebben verwond. Zowel deze politieagent als de man verkeert buiten levensgevaar. Het motief van de dader is volgens de politie nog onduidelijk.