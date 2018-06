Opnieuw doden bij protesten Nicaragua

Bij gewelddadige confrontaties tussen demonstranten en de ordepolitie in Nicaragua zijn zaterdag (lokale tijd) opnieuw doden en gewonden gevallen. In de stad Masaya, even buiten de hoofdstad Managua, vonden vijf demonstranten de dood - onder hen een 15-jarige jongen. Dat meldt persbureau AFP op gezag van een nationale mensenrechtenorganisatie. In de hoofdstad werd een 48-jarige Amerikaan gedood, zo bevestigde ambassadeur Laura Dogu via Twitter.

In Masaya, een van de grootste steden van het land, ontstond zaterdagochtend een waar slagveld. De ordepolitie probeerde met hulp van gewapende burgers de demonstranten de straten uit te jagen. Een eerste charge liep stuk op de barricades van de demonstranten, waar burgers terugvochten met katapulten en zelfgemaakte mortieren.

De politie zette traangas in en schoot met scherp. Ook kwamen er berichten van sluipschutters die de demonstranten onder vuur namen vanaf het dak van het politiebureau.

De protesten tegen president Daniel Ortega, die half april ontstonden, hebben volgens mensenrechtenorganisaties al meer dan honderd demonstranten het leven gekost. De aanleiding was een omstreden pensioenhervorming die Ortega per decreet invoerde, maar na massale protesten weer introk.

Toen de protesten tegen Ortega en zijn bewind aanhielden, trachtte de president met grof geweld de controle terug te krijgen in zijn land. Ortega regeert sinds 2007 met harde hand in het Latijns-Amerikaanse land, dat een geschiedenis van militaire dictatuur kent.