Noord-Korea: Assad bereidt bezoek aan Pyongyang voor

De Syrische president Bashar al-Assad is bezig met de voorbereiding van een bezoek aan de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in Pyongyang. Het bezoek werd zondag aangekondigd via het Noord-Koreaase staatspersbureau KCNA, maar is vooralsnog onbevestigd door de autoriteiten in Damascus. Het zou voor het eerst zijn dat Kim Jong-un sinds zijn aantreden in 2011 een staatshoofd ontvangt in Pyongyang.

Syrië en Noord-Korea onderhouden al decennia contact met elkaar. Zo bleek uit onderzoek van de Verenigde Naties dat de landen samenwerken aan de productie van chemische wapens. Op Syrische productielocaties voor chemische wapens zijn Noord-Koreaanse wapenexperts gezien. Ook werden raketonderdelen en halffabricaten die niet alleen voor civiele maar ook voor militaire doeleinden gebruikt kunnen worden vanuit Noord-Korea naar Syrië uitgevoerd, zeggen deskundigen. Het gaat daarbij om veertig leveringen tussen 2012 en 2017. In 2007 kwamen tien Noord-Koreanen om het leven bij een Israëlisch bombardement op een kernreactor in aanbouw in Syrië. Israël was bang dat die gebruikt zou worden voor de ontwikkeling van kernwapens.

Assad deed zijn aankondiging afgelopen woensdag bij de overhandiging van de geloofsbrieven van de ambassadeur van Noord-Korea in Syrie, aldus KCNA. Hij zou daarbij zijn “volledige steun” hebben uitgesproken voor het beleid van de Noord-Koreaanse regering. Assad zou Kim Jong-un omschreven hebben als een man van een “voortreffelijk politiek kaliber en wijs leiderschap”, citeert het staatspersbureau:

“Ik ben ervan overtuigd dat hij uiteindelijk zal overwinnen en Korea absoluut zal herenigen.”

Ook deze uitspraken zijn door Syrië nog niet bevestigd.

Ontmoetingen

Kim Jong-un heeft nog nooit een buitenlands staatshoofd ontvangen in de Noord-Koreaanse hoofdstad. Wel onderhoudt hij al langere tijd contact met de Chinese regering. In mei vond een historische ontmoeting plaats in het grensgebied tussen Noord- en Zuid-Korea, waar hij sprak met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in. Korte tijd later bracht een hoge Noord-Koreaanse functionaris een bezoek aan het Witte Huis om een top tussen Kim en president Trump voor te bereiden, die vermoedelijk op 12 juni plaatsvindt in Singapore. De Amerikaanse defensieminister Mattis zei alleen bereid te zijn tot verlichting van de Amerikaanse sancties als Noord-Korea “aantoonbare en onomkeerbare” stappen richting volledige nucleaire ontwapening zet - een concessie waartoe Kim vooralsnog niet bereid lijkt.

Eerder deze week bezocht de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov Noord-Korea om een top voor te bereiden waarbij ook Poetin aanwezig zal zijn. Wanneer en waar die top plaatsvindt is nog onduidelijk.

De hernieuwde internationale bereidheid om met de Noord-Koreaanse leider te spreken is volgens Noord-Korea-deskundige Casper van der Veen mogelijk de aanleiding geweest voor de topontmoeting:

caspervdveen Casper van der Veen Bashar al-Assad wil Kim Jong-un bezoeken in Noord-Korea. Het Syrische regime is al een halve eeuw bondgenoot van de Kim-dynastie en even lang groot afnemer van Noord-Koreaanse raketten en andere wapens. Noord-Koreanen bouwden in Syrië gifgaslaboratoria die later door Assad 1/ 3 juni 2018 @ 14:53 Volgen

caspervdveen Casper van der Veen werden gebruikt voor chemische aanvallen tegen zijn eigen bevolking. Noord-Koreaanse wetenschappers bouwden zelfs een kernreactor in Syrië, die in kapot gebombardeerd werd door Israël. Noord-Korea verdient flink aan het aanhoudende oorlogsgeweld in Syrië. Assad en Kim sturen 2/ 3 juni 2018 @ 14:53 Volgen