Ministers G7 hekelen VS om importheffingen

Ministers van Financiën van zes nauwe Amerikaanse bondgenoten hebben zaterdag op een bijeenkomst van G7-landen in Canada felle kritiek geuit op de importheffingen op staal en aluminium die de regering van president Donald Trump heeft afgekondigd, meldt persbureau Reuters.

Na afloop van een driedaagse bijeenkomst van ministers van Financiën van de Groep van Zeven rijke industrielanden in het West-Canadese ski-oord Whistler riepen zes van de zeven ministers hun Amerikaanse collega Steven Mnuchin op hun “unanieme zorg en teleurstelling” over de maatregel over te brengen aan Trump, aldus een slotverklaring.

De ministers willen dat de VS de heffingen intrekken voor de topontmoeting van staatshoofden en regeringsleiders van de G7, volgende week in het Canadese Quebec. In hun verklaring riepen ze op tot “vastberadenheid” om het handelsconflict rond de heffingen bij die top op te lossen.

Amerikaanse importheffingen van 25 procent op staal en 10 procent op aluminium gelden sinds vrijdag voor alle andere leden van de G7: Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië, Canada en Japan. Uitstel van de omstreden maatregel voor de EU, Canada en Mexico liep vrijdag af. Tegenstanders van de stap vrezen voor een handelsoorlog.

“We maken ons zorgen dat deze stappen niet behulpzaam zijn voor onze economie, maar dat ze schadelijk zijn”, zei de Canadese minister van Financiën, Bill Morneau. “Die mening wordt breed gedeeld door de zes landen die hun perspectief hebben geuit tegenover minister Mnuchin.”

Canada, Mexico en de EU hebben vergeldingsmaatregelen aangekondigd tegen Amerikaanse importproducten, variërend van spijkerbroeken tot motorfietsen van Harley Davidson. Ook worden de heffingen aangevochten bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

‘G6 plus één’

Volgens de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire hebben de VS nog een week de tijd om een handelsoorlog af te wenden. De verdeeldheid tussen de landen van de G7, die doorgaans consensus nastreven, was volgens hem zo scherp dat hij sprak van een “G6 plus één.”

Mnuchin verwierp dat. “Wij geloven in de G7, het is een belangrijke groep”, reageerde hij. “Ik ben er zeker van dat de president zich erop verheugt om naar Canada te komen en de andere leiders te ontmoeten.”

Ook de Japanse minister van Financiën Taro Aso wees echter op de isolatie van de VS. “Ik kom al lange tijd naar dit soort ontmoetingen”, zei hij. “Dit was een zeldzaam geval waarbij oppositie tegen de Verenigde Staten unaniem was.”