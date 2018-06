Justin en Hakim op de scooter

Een Italiaanse vriend vertelde me hoe bluffertjes op hun gammele scooters over de oude Romeinse ringweg razen. Ze hebben een gevaarlijke truc: alleen op het achterwiel rijden, het sleuteltje uit het contact trekken en ermee boven het hoofd zwaaien, terug in het contact stoppen en weer doorscheuren op twee wielen.

Ik zie het Justin Kluivert zo doen, hij durft het vast.

Na ondertekening van zijn contract bij AS Roma kan hij de gebraden haan uithangen in Italië. Zijn zaakwaarnemer Mino Raiola wijst hem de weg wel. Altijd rechtuit. In de roze sportkrant stond de afgelopen dagen dat Kluivert de Italiaanse club zo’n 25 miljoen moet gaan kosten. O ja, Roma wil Hakim Ziyech ook wel hebben trouwens.

Ziyech mee op de bagagedrager van Justin Kluivert, toeterend door Rome. Een lekker plaatje, toch?

Het jachtseizoen is weer geopend. Tot na het WK zal er gemikt en geschoten worden.

De harde kern van Ajax is woedend. In een open brief op hun site laten ze weten boos te zijn op Raiola. Al jaren brengt de van oorsprong Italiaanse voetbalmakelaar de hoofden van grote talenten van Ajax op hol en daarom is hij nu tot persona non grata bestempeld.

Voetbalmakelaars hebben een bedenkelijke naam. Hun handel is schimmig; het handjeklap tussen clubs en spelers vindt plaats in een duur restaurant of in de lobby van een vijfsterrenhotel. Over de hoogte van het transferbedrag, het handgeld en de commissie worden nooit uitspraken gedaan. De pers en fans mogen gissen.

In 2016 sprak Raiola in de Volkskrant bij hoge uitzondering over zijn werk. Hij is gehaaid, charmant en mistig tegelijk. Over de transfer van Paul Pogba naar Manchester United – de speler kostte 105 miljoen euro – zei hij: „Donkere voetballers zijn tegenwoordig de commerciële hits. Zij zijn ook populair in de dans- en muziekscene. Zij hebben grote invloed op jeugdcultuur en mode. Dat is ook hun manier van expressie.”

Het klinkt als een cliché, een tikje bedenkelijk zelfs. Maar Raiola laat in datzelfde interview weten te vechten tegen vooroordelen, je kunt hem niet bozer krijgen dan schamper te constateren dat hij uit een familie van pizzabakkers komt.

De harde kern heeft hem een nieuwe titel gegeven: poffertjesbakker. Het zou zomaar eens kunnen dat Raiola dat ‘Hollandse scheldwoord’ helemaal niet als denigrerend beschouwt.

In hetzelfde interview zei de zaakwaarnemer: „Ik ben trotser op Nederland dan veel echte Nederlanders.”

Het is een fascinerende man, die zich als een vis in het water voelt in de voetbalwereld waar beursnotering en handjeklap aan de orde van de dag zijn. Clubfans beseffen dat clubliefde bij een speler nauwelijks meer bestaat.

Het kussen van het logo op een shirt moet verboden worden.

Op het veld blijft voetbal een mooie sport, maar één stap buiten de kalklijnen begint een bizarre, commerciële wereld. De transferperiode is een spel zonder regels en aan het eind winnen de zaakwaarnemer en zijn speler.

Wilfried de Jong is schrijver en programmamaker.