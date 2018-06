In Thailand aangespoelde griend dood na eten 8 kilo plastic

Een in Thailand aangespoelde griend is vrijdag overleden nadat hij zeker tachtig stukken plastic had ingeslikt. Bij de autopsie vonden dierenartsen in totaal acht kilo plastic afval in de maag van de walvisachtige, zo meldt persbureau Reuters.

De griend werd maandag aangetroffen in een kanaal in de Zuid-Thaise provincie Songkhla, in de buurt van Maleisische wateren. Sindsdien probeerde een team van dierenartsen het dier te redden, maar hun hulp mocht niet baten. Vlak voordat de griend overleed, spuugde hij vijf plastic zakken uit. Volgens de Thaise kustautoriteit had de griend zoveel plastic ingeslikt dat het ziek werd en niet langer kon jagen.

De Thaise kustautoriteit is vastbesloten om de overleden griend als voorbeeld te stellen op 8 juni, tijdens Wereld Oceanen Dag. In Thailand wordt veel plastic gebruikt. De regering probeert met campagnes de Thaise bevolking bewust te maken van de hoeveelheid plastic die ze gebruikt.

Volgens cijfers van de VN wordt wereldwijd per jaar acht miljoen ton plastic in zee gedumpt. Deze plastic soep bedreigt zeedieren en -planten en komt uiteindelijk in de menselijke voedselketen terecht.