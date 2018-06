Grote protesten in Jordanië tegen belastinghervorming

De premier van Jordanië Hani Mulki heeft zaterdagavond laten weten de plannen voor belastinghervorming door te zetten, ondanks de grootschalige protesten in het land. Honderdduizenden mensen gingen zaterdagavond voor de derde opeenvolgende dag de straat op om te protesteren tegen de plannen van de premier. Het zijn de grootste protesten in vijf jaar, aldus persbureau Reuters.

De oproerpolitie zette in de hoofdstad Amman traangas in om de demonstrerende menigte weg te houden van het parlementsgebouw. Ook in andere steden gingen mensen de straat op. Hoewel de demonstranten het aftreden van de premier eisen, weigert Mulki de hervormingen te staken. Hij zei zaterdag dat het wetsvoorstel ter goedkeuring bij het parlement ligt.

Hervormingen

De belastingmaatregel bevat onder meer een verhoging van de inkomensbelasting en is onderdeel van een breder hervormingsprogramma, gesteund door het Internationaal Monetair Fonds (IMF). De demonstranten vrezen de gevolgen van de belastingverhoging maar volgens de regering treft de hervorming alleen de hoge inkomens. Ook meent de regering dat het wetsvoorstel nodig is om de schuldenlast van het land te verlagen en economische groei te bevorderen.

Woensdag deden 33 vakbonden al mee aan een landelijke staking tegen de maatregel. Eerder dit jaar werd als onderdeel van het hervormingsprogramma al de subsidie op brood geschrapt en de btw verhoogd.

Koning Abdullah II riep volgens het staatspersbureau op tot “een nationale dialoog” om overeenstemming te bereiken. Volgens de koning zorgt onrust in de regio voor de economische tegenvallers. Het land worstelt met de opvang van miljoenen vluchtelingen, met name uit Syrië.